ERC votarà que 'no' al decret del Govern espanyol i l'independentisme tanca files en el 'Catalangate'

Esquerra Republicana rebutjarà aquest dijous el Reial Decret que porta a votació el Govern espanyol i l'independentisme tanca files en contra del Executiu de Pedro Sánchez a causa del 'Catalangate'- Als ja anunciats vots contraris de Junts i la CUP se suma el vot contrari d'ERC que tal com va avançar Públic ja va descartar ahir el vot afirmatiu i valoraba entre l'abstenció i el 'no' que finalment s'ha imposat. El decret amb les mesures anticrisi per la guerra d'Ucraïna serà convalidat però gràcies al vot favorable dels diputats vascos tant del PNB com de EH Bildu, que juntament amb partits minoritaris de la cambra faran costat als partits del Govern espanyol, PSOE i UP. El PP encara no ha concretat si finalment votarà en contra o passarà a l'abstenció.

"El vot d’Esquerra Republicana és un vot per la defensa dels drets i les llibertats més fonamentals"

La decisió d'Esquerra arriba després que el Govern espanyol no s’hagi mogut en les darreres hores, tal i com demanaven els republicans, per assumir responsabilitats després del cas d’espionatge il·legal que afecta a més de 60 persones del moviment independentista.



Segons fonts del partit, "el vot d’Esquerra Republicana és un vot per la defensa dels drets i les llibertats més fonamentals. És un vot a la defensa de la ciutadania i la democràcia. I és un primer avís al Govern espanyol, que ha d'assumir responsabilitats i garantir tota la transparència en el cas Pegasus, un nou cas de repressió política. Per començar, la ministra responsable d'aquest escàndol ha de dimitir". "Res d'això ha passat fins ara", asseguren.

"El PSOE actua amb irresponsabilitat pel que fa a la falta de suports del Real Decreto. No poden fer recaure en els espiats, en les víctimes, el pes d'aquesta decisió"

"El PSOE actua amb irresponsabilitat pel que fa a la falta de suports del Real Decreto. No poden fer recaure en els espiats, en les víctimes, el pes d'aquesta decisió. El Govern espanyol té moltes eines per reconduir la situació: la primera és l'assumpció de responsabilitats i la transparència", afegeixen els responsables del partit en un comunicat. Esquerra Republicana continuarà "amb mà estesa per impulsar mesures de suport a la gent, però mai a costa de renunciar a la defensa dels drets fonamentals, que és tant com renunciar a la defensa de la ciutadania".

Per últim, la direcció del partit considera que la decisió d’avui referma l’aposta estratègica d’Esquerra Republicana: la defensa dels drets i les llibertats, el rebuig de la repressió, de tot tipus. "No es pot posar preu a la democràcia", afirmen. Per això, els republicans abanderen la negociació per resoldre el conflicte polític. I exigeixen al Govern espanyol "les mínimes garanties per a la negociació per tractar-hi amb urgència l’agenda antirepressiva, i l’espionatge és un capítol més de la causa general contra l’independentisme i qualsevol dissidència democràtica".