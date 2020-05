ERC votarà ‘no’ a la nova pròrroga de l’estat d’alarma

Ho havia insinuat els darrers dies i, finalment, l’executiva d’ERC ha decidit decantar-se pel ‘no’ a la nova pròrroga de l’estat d’alarma que sol·licitarà aquest dimecres el Govern espanyol al Congrés. En un comunicat, la formació independentista -que fins ara s’havia abstingut en les diferents votacions sobre la qüestió-, explica que "l’estat d’alarma no és el mecanisme adequat" i denuncia que la "centralització ha estat un error". "Vam abstenir-nos per responsabilitat i per donar un vot de confiança al Govern espanyol. I vam demanar rectificació en la retirada de competències i espais de sobirania. No ho han fet. No han escoltat. No podem seguir donant els nostres vots per facilitar aquest estat d’alarma", segueix el text.



La decisió d’Esquerra complica l’aprovació de l’estat d’alarma, ja que altres formacions -com ara el PP- ja han anunciat el seu vot negatiu. En el comunicat, el partit independentista també argumenta que "Catalunya ha de poder decidir amb les plenes competències com s’aborda la nova fase de desconfinament en la que entrem, perquè les decisions i la seva aplicació son molt més efectives des de la proximitat i amb el màxim coneixement de la realitat social".

"Catalunya ha de poder decidir amb les plenes competències com s’aborda la nova fase de desconfinament en la que entrem"

El partit també demana acabar "amb la militarització i la restricció de drets, llibertats i competències que imposa l’estat d’alarma", perquè "això no és una guerra, no necessitem un comandament únic del Ministeri de Defensa", sinó que "aquesta situació s’ha de gestionar amb criteris mèdics i polítics com hem defensat des del principi. S’han de prorrogar les mesures excepcionals, no l’estat d’alarma".



En la línia del que ha reclamat des de fa setmanes el Govern català, ERC demana la recuperació de competències per part de la Generalitat, perquè durant gairebé tota la crisi sanitària considera que l’Executiu autonòmic "s’ha anticipat i ha marcat el camí i els escenaris futurs, fent fins i tot rectificar sovint el Govern espanyol". "No volem que rectifiquin, volem poder prendre les decisions en funció de l’opinió dels experts i coneixent plenament la realitat social del nostre país, no amb decisions preses a 600 km. (...) Corresponsabilitat, empoderament ciutadà i decisions basades en dades. Això és el que toca a partir d’ara i creiem que només es pot fer amb les plenes competències de Catalunya recuperades", afegeix el partit.