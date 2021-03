Ericsson, primera gran empresa en anunciar que no participarà al MWC 2021 per la Covid

El fabricant suec de telecomunicacions Ericsson ha anunciat que no participarà en l'edició de 2021 del Mobile World Congress (MWC) de Barcelona, que està previst que se celebri entre el 28 de juny a l'1 de juliol, a causa de la situació actual de la pandèmia. "En vista dels continus efectes de la Covid-19 i tenint en compte que la nostra principal responsabilitat és la salut i el benestar de la nostra gent, hem decidit no participar al MWC 2021", ha confirmat la companyia en un comunicat.

En aquest sentit, Ericsson detalla que aquesta "dura decisió" és el reflex del seu compromís amb la gestió de la pandèmia "des del punt de vista de les persones i amb relació a la seva mobilitat", mentre es desenvolupen els programes de vacunació a tot el món. El fabricant suec ha indicat que espera tornar a participar en futurs esdeveniments i continuar col·laborant estretament amb la GSMA, l'associació que engloba la indústria de la telefonia mòbil, i els seus socis del sector.

Ericsson ja va ser una de les primeres grans empreses internacionals que va anunciar el 2020 la seva decisió de no participar del MWC, que va acabar sent cancel·lat a causa de l'expansió del brot de la Covid-19 i després que una trentena d'empreses haguessin anunciat que no assistirien. Enguany, els organitzadors del MWC esperen reunir entre 45.000 i 50.000 persones de manera presencial, tot i que fixaran l'obligatorietat de disposar d'un test ràpid negatiu per accedir al recinte i l'hauran de repetir cada 72 hores.