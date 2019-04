Dos activistes de l'organització ecologista Greenpeace han col·locat aquest dissabte unes ulleres de busseig a l'estàtua de Colom, situada al final de la Rambla de Barcelona, per alertar sobre els efectes del canvi climàtic, que està provocant un augment del nivell del mar.



A més d'aquesta acció, els escaladors de l'organització, que han trigat una hora a arribar fins a dalt del monument, de 57 metres d'altura, han desplegat una pancarta al·lusiva a la urgència climàtica per denunciar que aquest problema gairebé no s'ha tractat durant la campanya electoral.

Greenpeace entén que durant els últims quinze dies, "no s'ha tractat per a res el canvi climàtic ni altres qüestions que importen a la gent en el seu dia a dia".



Sobre el fet que l'estàtua porti ara unes ulleres de bussseig i un tub per respirar, la directora adjunta de Programes de Greenpeace, María José Caballero, ha declarat a Efe Televisió que té a veure "amb que un dels principals impactes d'aquest canvi climàtic és l'increment del nivell del mar a tot el món".

Caballero, que ha remarcat que es tracta d'una acció pacífica, ha indicat que aquest dissabte han volgut a Barcelona "denunciar la indiferència política davant la crisi climàtica durant la campanya electoral".



Les ulleres de busseig que han col·locat a l'estàtua "són l'exemple d'un dels pitjors impactes que tindrem si no actuem en contra del canvi climàtic, com és la pujada del nivell del mar".

No obstant això, ha advertit que "no serà l'únic al qual ens enfrontem" i ha afegit, després de criticar que els partits polítics "no han estat a l'altura", que "experts en canvi climàtic de Nacions Unides ens avisen que ens queden poc més de deu anys abans que els pitjors impactes de canvi climàtic estiguin aquí".



És per això, que han volgut aprofitar la jornada de reflexió perquè "la societat pensi, reflexioni i actuï" i ha advertit que: "estarem aquí fins que se'ns escolti".



L'organització ecologista va començar una campanya de conscienciació fa quinze dies amb una factura gegant penjada a les torres de Colón de Madrid amb el lema "Ens estan costant la vida. Ens estan costant el planeta. #NoPaguesLaCuenta".