Escridassada a Pablo Casado en la seva visita a Badalona

El president del Partit Popular, Pablo Casado, ha estat escridassat aquest dijous durant la seva visita al barri de la Salut de Badalona, acompanyat de l'alcalde de la ciutat, Xavier García Albiol. Els veïns han mostrat disconformitat amb la presència del líder del PP, que ha visitat la ciutat per seguir amb la campanya contra l'ocupació d'habitatges. Els populars han visitat un bloc on l'Ajuntament ha actuat recentment per evitar que alguns dels seus habitatges fossin ocupats, segons el partit.

Desenes de manifestants han cridat "Fora" i "Aquí està, la màfia del PP", entre d'altres crits de rebuig. En una intervenció sense preguntes, Casado ha assegurat que el PP és "la força tranquil·la i necessària perquè no es vulneri la llei, ni amb l'ocupació d'habitatges, ni amb l'ocupació d'institucions". El líder popular ha assenyalat així el president de la Generalitat, Quim Torra, a qui ha titllat d'ocupa de les institucions per vulnerar la Constitució. Casado ha recordat que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el va inhabilitar per haver desobeït la instrucció de retirar de la Generalitat la pancarta que reclamava la llibertat de presos i exiliats, un cas pel qual aquest dijous s'ha celebrat la vista del recurs que va interposar la defensa de Torra a la sentència.



Pel que fa a l'ocupació d'habitatges, Casado ha insistit en la necessitat que tiri endavant el projecte de llei registrada pels populars al Congrés, que permeti a la policia actuar només dotze hores després que hi hagi una ocupació o que es recuperin les penes de presó per a qui ocupi il·legalment un habitatge. Casado ha assegurat que aquesta llei no afectaria els col·lectius vulnerables, davant la cridòria dels veïns que han volgut boicotejar l'acte del PP, acusant-los de corruptes.