Espanya donarà armes a Ucraïna per un valor rècord de mil milions aquest any

Espanya donarà 1.000 milions d'euros a Ucraïna en armes aquest any. És el principal compromís sorgit de l'acord polític en seguretat que han signat aquest dilluns el president espanyol, Pedro Sánchez, i el president ucraïnès, Volodímir Zelenski, que és de visita oficial a Madrid. Suposarà l'enviament a Ucraïna de míssils, tancs Leopard, artilleria i sistemes antidrons, a més d'ajuda per al desminatge i formació per a les tropes ucraïneses.

L'acord signat entre l'Estat i Ucraïna forma part d'un paquet d'ajudes a través del Fons Europeu d'Assistència a Ucraïna que ascendirà fins als 5.000 milions d'euros entre aquest any i el 2027. Sánchez ha destacat que l'acord té "una enorme transcendència". "Ucraïna pot comptar amb Espanya en la defensa de la pau i els valors que compartim", ha dit. Zelenski ha agraït el suport i ha descrit Espanya com un "soci fiable" que "no tanca els ulls" a les agressions russes.

L'objectiu de Zelenski és assolir acords amb els aliats perquè també li enviïn plataformes Patriot (Espanya només envia els míssils). En concret, ha xifrat en set les necessàries per plantar cara a l'ofensiva russa. "No hi ha prou nombre de míssils antiaeris per poder aturar les 3.000 bombes mensuals que es dirigeixen contra nosaltres. Per això constantment demanem al món ajuda amb almenys set sistemes Patriot més", ha dit.

Sánchez i Zelenski han admès que Espanya per si mateixa no disposa d'aquestes plataformes, però l'ucraïnès ha recordat que hi ha suficient nombre de sistemes d'aquestes característiques al món, "i cal pressionar els socis perquè ens brindin la possibilitat de defensar-nos".

Suport continuat a Ucraïna

El document signat per Sánchez i Zelenski recull el compromís "decidit" de l'Estat d'ajudar Ucraïna en un àmbit global de seguretat i defensa i en coordinació amb els socs, i estableix que Espanya "donarà continuïtat" al seu suport militar i civil per ajudar Ucraïna a "defensar la seva sobirania, independència i integritat territorial". Ucraïna es compromet a no utilitzar l'armament de manera ofensiva, d'acord amb la Carta de les Nacions Unides.

En concret, el paquet d'ajuda inclou "equipament militar modern" en l'àmbit terrestre, aeri, marítim i ciberespaial, i assessorament i formació de militars ucraïnesos, com ja passa des de fa dos anys. També col·laboració per "reforçar la resiliència davant amenaces nuclears", comunicació estratègica en la "lluita contra la manipulació de la informació", intel·ligència i lluita contra el ciberespionatge.

A la roda de premsa conjunta, Sánchez ha recordat que avui l'Estat "renova l'aposta per contribuir a la seguretat i defensa d'Ucraïna davant l'agressió de Putin" mitjançant un acord "d'enorme transcendència" que projecta "el suport d'Espanya cap al futur i suposa un nou exemple de la nostra determinació per proveir Ucraïna dels instruments per a la seva defensa i seguretat".

Sumar reclama una votació al Congrés

Els socis de govern dels socialistes han reclamat portar al Congrés l'enviament d'armes a Ucraïna perquè hi hagi un debat amb els partits i se sotmeti a votació. El portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, ha criticat "l'opacitat" de l'acord i que es tiri endavant "sense debat".

"Una cosa tan rellevant com la política de defensa, com l'enviament d'armes, no es pot fer d'aquesta manera", ha dit Urtasun, que també ha remarcat que Ucraïna té "dret legítim a la seva defensa", però que és "imprescindible" que alhora s'intenti assolir un acord per a la pau.