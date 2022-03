Espanya i Portugal van presentar aquest dimecres a Brussel·les un informe que pretén ser el punt de partida de les converses amb la Comissió Europea per determinar els mecanismes extraordinaris que permetin "evitar l''efecte contagi' de la pujada del preu del gas al mercat elèctric".

Segons el document, es tracta d'"un preu 'normal' per a temps precrisi"

Segons aquest document, al qual va tenir accés el mitjà portuguès Público, tots dos països serien partidaris d'establir un límit en el preu màxim de 30 euros per megawatt hora (MWh) per al preu del gas que cremin les centrals de cicle combinat. Aquesta xifra s'implementaria a tall de límit al cost del combustible de les centrals fòssils i, segons diu el document, es tracta d'"un preu 'normal' per a temps precrisi" que estaria en vigor fins al desembre.

L'informe afegeix que aquest cost haurà de ser "internalitzat per les tecnologies marginalistes", fet que es traduiria en preus "més baixos" al mercat majorista d'electricitat. El document ara ha de ser valorat per Brussel·les. És un intent per aplacar l'escalada recent del preu del gas, un objectiu que, tal com subratllen des de l'Executiu espanyol, comporta l'aplicació de mesures excepcionals per aconseguir abaratir els costos energètics i frenar la inflació. Aquest març, l'IPC s'ha situat en el 9,8% empès per l'augment de preus de l'energia. Es tracta de la xifre més alta des de 1985.