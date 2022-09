Espanya, el segon Estat de l'OCDE on més s'enfonsa el valor real dels salaris

El valor real dels salaris a Espanya ha caigut un 4,5% en l'últim any, segons dades publicades aquest divendres per l'Organització per la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE). Espanya ha sigut el segon país de l'organització on més han baixat els salaris reals, només superat per Grècia, on la caiguda interanual ha estat del 6,9%. En canvi, en països com el Japó o els Estats Units, la pèrdua de valor dels salaris és molt més matisada, del 0,3% i el 0,6%, respectivament.

L'informe apunta que els salaris nominals no augmenten a un ritme tan elevat com ho fa la inflació i es preveu que el poder adquisitiu de les famílies continuï decreixent durant el 2022. L'OCDE recomana als governs "estudiar fórmules per ajustar els salaris mínims oficials i mantenir de forma afectiva el poder adquisitiu dels treballadors amb sous més baixos".

Gràfic amb la pèrdua de valor real dels salaris en diversos països de l'OCDE. — OCDE

Pel que fa a la taxa d'atur als països de l'OCDE, aquesta es va situar al 4,9% al juliol, la xifra més baixa des de l'inici de la sèrie històrica, l'any 2001. Tot i això, assegura que "la desacceleració del creixement mundial implica que la millora de l'ocupació probablement també s'alentirà, a la vegada que les fortes pujades dels preus de l'energia i les matèries primeres estan generant una crisi del cost de la vida".

L'informe apunta que l'enduriment de les condicions del mercat laboral ha provocat que les empreses de l'OCDE s'enfrontin a una manca de mà d'obra "sense precedents". A la Unió Europea, quasi tres de cada deu empreses del sector manufacturer i de serveis han hagut d'efectuar talls de producció durant el segon trimestre de 2022 per falta de mà d'obra.

Els sindicats preparen mobilitzacions

L'accelerada pèrdua de poder adquisitiu dels treballadors de casa nostra pot provocar mobilitzacions ben aviat. Si més no, així ho han anunciat sindicats com CCOO i UGT, que demanen als empresaris i a les administracions un "pacte de rendes" si es vol evitar una "tardor calenta". De moment, la inflació supera els dos dígits -l'IPC avançat de l'agost en el conjunt de l'Estat estava al 10,4%-, mentre que els increments salarials pactats en convenis està molt per sota.