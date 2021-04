El Gimnàs Social Sant Pau ha fet aquest dimecres un nou crit d'alerta per evitar el desnonament de l'equipament, previst per divendres. Ernest Morera, membre de la cooperativa, ha assegurat que quan queden 36 hores pel desallotjament es troben de nou "sense els deures fets" i sense acord entre la propietat i l'Ajuntament de Barcelona per la compra, que evitaria el desnonament. "A 36 hores demanem a l'alcaldessa que agafi el timó de les negociacions i, a la família, que s'assegui, i arribin a un acord", ha expressat a les portes del centre social, assegurant que els treballadors estan "exhausts".



Al seu costat, el líder municipal d'ERC, Ernest Maragall, i la de JxCat, Elsa Artadi, han interpel·lat el govern d'Ada Colau per arribar a una solució en les negociacions amb la propietat. Hores abans Colau havia manifestat que "ens hem implicat molt en les negociacions per buscar una solució alternativa al desallotjament i que pugui mantenir la seva activitat". En aquest sentit, ha apuntat que hi ha una oferta "molt potent i seriosa" de més de nou milions d'euros "que la propietat ha de considerar".

Morera ha recordat que el 2016 es va votar una expropiació, però que es va denegar pel vot de qualitat dels Comuns mentre que el 2018 s'instava a comprar la finca i Barcelona en Comú va votar-hi a favor. En aquest sentit, ha apuntat que "mai han tingut una compra tan fàcil", ja que el govern municipal té el suport de l'oposició per fer-ho. Tot i això, ha lamentat que es tornin a trobar "sense els deures fets" i amb "continus" canvis d'interlocutor per part de l'Ajuntament. "S'ha perdut molt de temps", ha resumit aquest membre de la cooperativa.



"Nosaltres hem fet els deures", ha afirmat. Per a la cooperativa el millor escenari és l'acord. Amb tot, si no n'hi ha -perquè hi ha diferències en les taxacions del valor de la finca fetes per l'Ajuntament i la propietat- creu que un jutge ha de fixar el preu.

Pressió política

Per la seva banda, el republicà Ernest Maragall ha exigit un acord "urgent". "No és acceptable que arribem al divendres amb un expedient de desnonament en curs", ha assegurat. Per tot plegat, ha apel·lat a la "doble responsabilitat" de l'Ajuntament i de la propietat per resoldre la situació. "Demanem immediata aplicació del sentit de responsabilitat social barceloní a ambdues parts", ha afegit. Al seu torn, Elsa Artadi, de JxCat, ha destacat que durant molt temps el Sant Pau ha atès persones que s'adreçaven a l'Ajuntament i als Serveis Socials sense rebre cap compensació. "És una entitat de ciutat", ha defensat, criticant l'actitud de "deixadesa" del consistori vers l'equipament. Per això, igual que Maragall, veu "incomprensible" que el desnonament segueixi en peu.



També aquest dimecres la CUP i el Sindicat de Persones Sense Llar han instat al Govern de la Generalitat de Catalunya a aplicar mesures urgents i a treballar conjuntament per protegir el Gimnàs Social Sant Pau i començar el procés d'expropiació de l'immoble. El Sant Pau atén més de 2.500 usuaris en situació de sensellarisme. Els propietaris, Encesa Viñas, volen construir pisos de luxe al solar del Raval on s'ubica l'edifici.