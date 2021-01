Esplugues celebra el retorn de l'Adri, però recorda que "la repressió no s'atura"

Vespre de celebració a Esplugues de Llobregat. La justícia ha arxivat la causa contra l'activista dels CDR Adrià Carrasco, que ha pogut tornar a Catalunya després de gairebé tres anys -1.007 dies- a l'exili, a Bèlgica. Família, amics i veïns s'han reunit davant de l'Ajuntament del municipi per celebrar aquesta fita amb música, petards i càntics. Núria Tarrés, mare del jove, ha expressat una "barreja de felicitat, orgull i ràbia, perquè no haguéssim hagut de passar per això", però ha volgut deixar de banda aquest últim sentiment perquè, ha dit, avui es tracta d'"un dia de celebració". La mare, visiblement emocionada, ha volgut agrair al municipi el suport durant aquests prop de tres anys, i ha explicat que l'ha fet reafirmar en el seu "sentiment de pertinença" a Esplugues. "Això ens fa més forts", ha reblat.

Més d'un centenar de persones s'han apropat a la plaça per reivindicar la "victòria" de l'Adri i del moviment

Tot i un fred punyent, a la plaça de Santa Magdalena s'hi han apropat més d'un centenar de persones amb ganes de reivindicar la "victòria" de l'Adri i del moviment davant de la repressió. "Adri, et tenim a casa", "La solidaritat, la nostra millorar arma" i "L'únic terrorista, l'Estat capitalista" han estat alguns dels càntics més escoltats. Diverses traques, bengales i també un petit castell de focs han fet soroll i han posat llum a la concentració.



"La victòria és només nostra i avui la celebrem juntes", ha afirmat una de les portaveus del grup de suport en un breu parlament. Tot i això, ha fet una crida a no oblidar qui són "els culpables" de la situació i "el dolor" que han causat. "No ens hem aturat, però la repressió tampoc", ha manifestat. És per això que demanen l'amnistia per tots els represaliats del moviment independentista.



El retorn de Carrasco s'ha fet públic aquest dilluns al matí en una roda de premsa davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, a Barcelona, en què el jove i el seu grup de suport han anunciat que el seu cas s'ha arxivat. L'Adri, tal com l'anomenen, es va exiliar el 2018 a Brussel·les després de la detenció de la també activista dels CDR Tamara Carrasco, absolta el passat octubre.



La Guàrdia Civil va entrar per sorpresa a casa seva amb una acusació de terrorisme, però el jove ja havia marxat a Bèlgica. Aquell mateix dia van detenir Tamara Carrasco, qui es va afrontar en un primer moment a acusacions de sedició, rebel·lió i pertinença a organització terrorista, tot i que finalment aquestes acusacions van decaure i va ser jutjada per desordres públics i absolta.

"Miralls" de la repressió

La mare de l'Adri ha recordat unes paraules que li va adreçar el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, que li va dir que eren "miralls" pel fet de mostrar les conseqüències de la repressió. "La repressió s'aguanta", ha apuntat. El grup de suport ha fet èmfasi en què l'arxivament de la causa arriba després d'una "lluita constant" i ha estat possible per la solidaritat del moviment.



Carrasco no ha assistit a la concentració però ha fet acte de presència a través d'uns àudios en què ha recordat que, tot i que el seu cas hagi estat arxivat, "els casos repressius segueixen tornant". És per això que la celebració d'avui, ha dit, és "per agafar forces i seguir lluitant".