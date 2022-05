El president del Comitè Olímpic Espanyol (COE), Alejandro Blanco, ha obert la porta que Catalunya i l'Aragó competeixin per presentar candidatura en solitari pels Jocs Olímpics d'hivern de 2030 si no s'aconsegueix tancar un acord per anar junts. En una atenció als mitjans aquest dimarts després de la reunió de l'Assemblea General del COE, Blanco ha afirmat que "intentarà amb totes les forces" que els governs català i aragonès arribin a un pacte i, en aquest sentit, ha manifestat la voluntat de "continuar dialogant" i d'intentar convocar una nova reunió amb ambdues parts.

Tanmateix, l'Assemblea General del COE ha votat per unanimitat presentar una candidatura dels Pirineus encara que no hi hagi acord perquè sigui conjunta. Això implica que el COE obre la possibilitat de passar a una "segona fase" que implicaria que Catalunya i l'Aragó s'enfrontin i s'acabi imposant la candidatura en solitari d'un dels territoris. Blanco ha dit que seria "millor" una candidatura conjunta, però ha defensat aquesta opció si es manté el bloqueig. La decisió de presentar candidatura en solitari l'haurien de prendre els governs de Catalunya i l'Aragó i, en aquest supòsit, l'Assemblea General del COE en triaria una de les dues.

Si no hi ha pacte, els governs de Catalunya i l'Aragó podrien presentar-se en solitari i el COE triaria una de les candidatures

Tot i que fa algunes setmanes el COE va tancar un acord tècnic amb els governs de Catalunya i l'Aragó pel repartiment de les proves, posteriorment el president aragonès, Javier Lambán, se'n va desmarcar i des d'aleshores s'ha encarregat de torpedinar qualsevol entesa amb la demanda de més competicions i, sobretot, d'esquí al seu territori. Les desavinences han fet incrementar la tensió entre el COE i l'Aragó i, òbviament, la Generalitat.

La manca d'entesa ha provocat que la setmana passada el Govern català anunciés que ajornava la consulta per decidir si tirar endavant la candidatura olímpica que s'havia de celebrar el 24 de juliol a les comarques de l'Alt Pirineu i l'Aran. La consulta, que serà vinculant, no se celebraria com a d'hora fins a la tardor, segons va anunciar la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, qui va acusar Lambán de "boicotejar" la candidatura olímpica.

El repartiment inicial de les proves

Segons la proposta tècnica del COE -avalada per la Generalitat, que la segueix considerant la base del projecte, pel Govern espanyol i, inicialment, pels tècnics aragonesos- a Catalunya se celebrarien les proves d'esquí de muntanya -disciplina que s'estrenarà als Jocs del 2026-, a Boí Taüll (Alta Ribagorça); d'esquí alpí a la Molina i Masella; l'snow i el freestyle a Baqueira Beret (Aran); i l'hoquei sobre gel, al Palau Sant Jordi de Barcelona i a d'altres pavellons de la capital catalana. A l'Aragó li correspondrien les modalitats de biatló i esquí de fons -que es farien en estacions a determinar-, el cúrling, a Jaca; i el patinatge de velocitat, que es faria a Saragossa.



Arran de les demandes de Lambán, el COE va plantejar que algunes de les proves de freestyle es fessin a l'Aragó, mentre que el patinatge artístic passaria a Catalunya, opció que tampoc va acceptar el president autonòmic.

El salt d'esquí, la combinada nòrdica, el bobsleig i l'skeleton no es farien a l'Estat espanyol, ja que cap estació compta amb les instal·lacions per acollir-les i la nova política del COI és precisament intentar minimitzar els costos d'organització d'un esdeveniment com els Jocs i, per tant, aprofitar infraestructures ja existents. Sarajevo o els Alps apareixen com a opcions per acollir-les.