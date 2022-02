Sis dies després que el Futbol Club Barcelona anunciés que havia denunciat a la Fiscalia l'actuació de la junta encapçalada per Josep Maria Bartomeu, l'actual president del club, Joan Laporta, ha comparegut en roda de premsa per presentar les conclusions de l'informe forensic, la investigació interna que ha detectat un cúmul d'irregularitats de la directiva de l'entitat entre 2014 i octubre de 2020. En concret, el forensic conclou que la junta de Bartomeu -que va dimitir com a president el 27 d'octubre de 2020- va realitzar "pagaments sense causa, causa falsa o desproporcionats" que comporten cinc fets "incontestables" en què han basat la seva denúncia a la Fiscalia.



Laporta ha comparegut acompanyat del vicepresident econòmic, Eduard Romeu, i l'advocat penalista Jaume Campaner i ha assegurat que les conclusions del forensic evidencien "una conducta deslleial cap al patrimoni del club, i no descarten que hi hagués un enriquiment injust dels autors materials d'aquests pagaments". "El que vam fer va ser posar-ho en coneixement de la Fiscalia de Barcelona, que vetlla pel principi de legalitat i insta a la persecució de conductes possiblement delictives. Vam fer una denúncia de fets incontestables", ha afegit.

L'informe forensic, una investigació interna en profunditat relativament comuna en grans empreses, es va encarregar després que la due dilligence presentada fa uns mesos detectés una situació a la pràctica de fallida comptable del club, que arrossegava un deute de més de 1.300 milions com a conseqüència d'any de pèssima gestió, marcada pels fitxatges astronòmics -a preus fora de mercat- i els salaris desproporcionats, que hipotequen l'actual dia a dia del Barça.



Laporta ha assegurat que el club es posa a disposició de la Fiscalia per facilitar la investigació i el que faci falta per facilitar proves. "Ho hem fet perquè els socis i sòcies tenen dret a conèixer les actuacions que van posar el club en una situació de ruïna, i nosaltres com a directius no volem ser còmplices d'aquestes actuacions que van portar el club a una situació molt delicada econòmicament i patrimonialment", ha argumentat.

Comissions del 33%

L'advocat Jaume Campaner ha detallat algunes de les irregularitats que ha descobert la investigació forensic: "Hem detectat actuacions fins i tot grolleres que no se sostenen ni jurídicament ni econòmicament. (...) S'han remunerat intermediaris i s'han pagat comissions de fins el 33%, quan el més normal és un 5%. S'han vist empreses nascudes només per facturar quantitats al Barça. Coses com aquestes han anat en contra del patrimoni del club i han posat el Barça en difícil situació".



Campaner també ha comentat que, per exemple, "hi ha un despatx d'advocats que va rebre 1,7 milions per un acord de conformitat i després 7 milions d'euros per la suposada intermediació en el fitxatge d'un jugador [Antoinne Griezmann]. Això pot ser constitutiu d'administració deslleial i l'apropiació indeguda, que també castiga la distracció de diners per afavorir tercers". Sobre aquest punt, Laporta ha afegit que existeix una connexió entre aquest despatx "i un membre de l'antiga junta", però "serà la Fiscalia qui determini si hi ha responsabilitat".



Altres fets que s'han portat a la Fiscalia, citats per Campaner, són els indicis "que s'han pagat 15 milions d'euros a un altre club simulant uns falsos drets de tempteig. I un milió i mig d'euros per comprar un suposat silenci per la modificació del PGM [Pla Generat Metropolità] de l'Espai Barça". Tot i destacar que les comissions "milionàries" estan "fora de mercat i són de difícil justificació", per a Laporta el més gran exemple de la mala gestió de l'etapa de Bartomeu "són els contractes esportius", que han disparat la massa salarial del club. També s'han citat els pagaments a periodistes -"alguns amb causa i suport documental i d'altres amb causa dubtosa", en paraules de Laporta-.