Com ja va fer el 2016, la revista esportiva La Fosbury edita enguany una guia sobre els Jocs Olímpics i Paralímpics, que se celebraran aquest estiu a Tòquio, al Japó. El volum, que es publicarà en paper, es finança parcialment a través d'una campanya de micromecenatge actualment en marxa a la plataforma Verkami. En concret, l'aposta d'aquest estiu de La Fosbury, editada per una cooperativa de periodistes i que també elabora continguts esportius per a Públic, es materialitzarà a través d'una doble publicació: una guia dels Jocs i, a més a més, la revista Heroïnes Olímpiques, dedicada a "totes aquelles dones que han estat protagonistes d’una història que sempre s’ha explicat amb prevalença masculina i les ha obviat i oblidat".



La guia oferirà informació específica de totes les disciplines presents al programa olímpic, així com el seu calendari, el medaller o curiositats històriques, entre d'altres. En paraules de Roger Castillo, un dels socis de La Fosbury, "prioritzem que tots els esports hi tinguin cabuda i hi dediquem més pàgines [que en l'anterior edició] perquè han irromput disciplines noves com l'escalada, el surf, l'skate, el beisbol i softbol o el karate, més enllà de modalitats que també s'estrenen com el bàsquet 3x3". El periodista afegeix que destinen l'espai central als Jocs Paralímpics, mentre que mantenen l'aposta d'oferir una prèvia de tots els esportistes dels Països Catalans que participaran a la cita de Tòquio.

Pel que fa a la revista Heroïnes Olímpiques, la voluntat és "reivindicar les històries de dones que han transcendit l’esport i han ajudat a transformar el món des del seu compromís". Castillo hi afegeix que "l'Olimpisme és un moviment que van fundar homes disposats a programar esdeveniments esportius per a homes. La misogínia esportiva inicial ha mutat cap a una cita esportiva de referència que a París 2024 hauria d'assolir definitivament la paritat en clau de gènere". Per arribar a aquí, però, ha estat imprescindible la "persistència de moltíssimes dones per prioritzar l'esport quan el camí tenia més obstacles que al·licients". A més a més, la majoria de les històries citades les protagonitzen dones amb un "escàs recorregut mediàtic". Un exemple és l'entrevista central, dedicada a Anna Maria Peiró, "la primera campiona catalana de la història i l'esportista més llorejada del nostre país en uns Jocs". En concret, va guanyar deu medalles entre els Jocs paralímpics del 1984 i el 1988.



Més enllà de les revistes olímpiques, La Fosbury continuarà oferint continguts esportius diàriament al seu web, sempre amb la mirada posada al conjunt dels Països Catalans i centrant-se en tot aquell esport que no sigui futbol, que ja acapara la major del temps i espais del gruix dels mitjans nostrats.