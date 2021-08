"La situació del club és dramàtica, el deute és de 1.350 milions d'euros". Amb aquesta contundència s'ha pronunciat el president de l'FC Barcelona, Joan Laporta, en la roda de premsa celebrada aquest dilluns al Camp Nou per valorar les conclusions de l'auditoria due diligence que va encarregar la seva junta per conèixer l'estat real de l'entitat. "El Barça té un patrimoni net negatiu de 451 milions d'euros, això és molt delicat. El fons de maniobra també és negatiu en 551", ha afegit Laporta, que ha revelat que les pèrdues de la temporada passada ascendiran a 481 milions, amb un impacte del coronavirus de 91.



Segons Laporta, tot plegava s'explica per "un 'modus operandi' que se saltava tots els controls de l'entitat, com el fraccionament de les factures del Barçagate, i passava el mateix a l'Espai Barça, amb el deute contret i en els departaments d'informàtica i de màrqueting ". També ha detallat que "tota la massa salarial esportiva puja a 617 milions d'euros, fet que suposa un 103% respecte els ingressos totals del club".



En aquest sentit, Laporta ha parlar sobre la rebaixa salarial de Gerard Piqué: "Estem satisfets per haver resolt amb Piqué aquesta qüestió i esperem que altres capitans actuïn en aquesta línia, les negociacions s'estan portant bé. En breu, arribarem als acords als que volem arribar ". Alhora, ha denunciat que "els 68 milions de reducció salarial que va aconseguir l'anterior junta [presidida per Josep Maria Bartomeu] no són així perquè" se'ls han trobat "en forma de primes de finalització de contracte".

A partir d'aquí, Laporta s'ha posat a enumerar altres aspectes de l'herència rebuda per l'anterior junta directiva. "Vam arribar al club i el primer que vam haver de fer és demanar un crèdit pont de 80 milions d'euros que ens va concedir Goldman Sachs, perquè no podíem pagar les nòmines". "També ens trobem que s'havien de fer unes obres urgents al Camp Nou per corregir 119 patologies que si no es reparaven comportaven un risc per a les persones. Això ha costat 1,8 milions d'euros". Altres retrets de Laporta han estat que "l'anterior junta va cobrar per avançat 79 milions d'euros pertanyents al 50% dels drets televisius de la lliga i els bancs li van cobrar un 9% d'interès per això" i que "s'han fet pagaments desproporcionats a intermediaris ". En concret, ha explicat que "hi ha una persona a qui se li pagaven 8 milions d'euros per detectar jugadors a Sud-amèrica".

Crítiques a Bartomeu

El seu atac a Bartomeu, que divendres va enviar una carta a Laporta, no ha acabat aquí. En una resposta de pràcticament 20 minuts el dirigent blaugrana ha repassat punt per punt les recriminacions que l'expresident va fer sobre la gestió de la nova junta. "És una carta plena de mentides i feta amb l'esforç de justificar una gestió que és injustificable, és un exercici de desesperació que ell fa en un moment de certa convulsió en el barcelonisme. Ningú s'escaparà de les seves responsabilitats", ha sentenciat Laporta.



"Tant nosaltres com Goldman Sachs hem arribat a la conclusió que cap de les ofertes que diu Bartomeu que hi havia pel 'Barça Corporate' eren favorables per al club. Era tapar forats a curt termini, és molt difícil trobar un inversor que desenvolupi aquests quatre negocis del club de manera conjunta ", ha dit i finalment s'ha referit a l'estat del projecte Espai Barça: "Està infravalorat en moltes partides, l'Estadi Johan Cruyff és un exemple d'això, es menyspreava les seccions i es passaven per alt informes com el de les patologies de Camp Nou".



Malgrat tot, Laporta és optimista de cara a revertir la situació de club: "Tenim cinc propostes per ser el patrocinador principal de la samarreta, hem aconseguit 525 milions d'euros amb Goldman Sachs amb un interès de l'1,9% [a través d'un crèdit], Barça Studios interessa, la situació es revertirà. no existeix la possibilitat de convertir-se en Societat Anònima Esportiva perquè aquesta junta no ho vol". "Estem convençuts que s'han pres les decisions que s'havien de prendre. Això de Messi és trist, però era necessari. Perquè la institució està per sobre de tots. Hauríem posat tot molt en risc, la situació econòmica és dramàtica", ha conclòs el president blaugrana.