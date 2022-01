Sense que encara estigui clar si finalment hi haurà o no candidatura, les tensions al voltant del projecte de celebrar uns Jocs Olímpics d'Hivern al Pirineu van en augment. A l'oposició d'una part del territori afectat -articulat a través de la plataforma Stop Jocs Olímpics que, entre d'altres, compta amb el suport de Kilian Jornet- i les crítiques a la decisió de la Generalitat d'excloure de la consulta vinculant les comarques del Berguedà, el Ripollès i el Solsonès, s'hi suma ara la pugna entre l'Aragó i el Principat al voltant del projecte.



El Govern català sempre ha defensat que és Catalunya qui hauria de liderar la candidatura, oberta a "col·laboracions" d'altres territoris, mentre que l'executiu aragonès vol una iniciativa en què participi "al mateix nivell" que Catalunya. Aquet divendres els dos presidents, Pere Aragonès i Javier Lambán, s'havien de reunir a Balaguer per abordar la qüestió, entre d'altres aspectes, però Lambán ha decidit anul·lar la trobada. El gabinet de la Presidència del Govern n'ha informat aquest dijous a la tarda.

El president de la Generalitat ha acusat el cap de l'executiu de l'Aragó d'"irresponsable" per haver suspès "unilateralment", i el dia abans, la reunió. Segons fonts de Palau consultades per l'ACN, Aragonès rebutja buscar ara cap nova data per trobar-se amb Lambán, de qui troba "incomprensible" les "gesticulacions i sobreactuacions". En aquest sentit el president de la Generalitat manté els seus plans de cara als Jocs d'Hivern, a partir de la consulta a l'Alt Pirineu i Aran. A banda dels Jocs d'Hivern, els dos presidents també tenien previst parlar dels fons Next Generation, o d'altres relacionats amb el sector industrial i el sector agroalimentari, la pandèmia i la seva sortida sanitària, social i econòmica de la mateixa.

Lambán va reclamar fa dies una candidatura d'Aragó "al mateix nivell" que Catalunya de cara als Jocs Olímpics d'Hivern del 2030. El president aragonès va dir que "no hauria Jocs" si els dos territoris no conformaven una candidatura conjunta, una posició que va rebre l'aval del Govern espanyol. La resposta oficial la va oferir dimarts la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, que va subratllar que "Catalunya és qui ha d'impulsar la candidatura". "Estem oberts a col·laboracions", va afegir.



El Govern ha defensat aquesta setmana la celebració dels Jocs en la sessió de control al Parlament, on el projecte ha estat criticat per la CUP i En Comú Podem, que s'hi oposen. A més a més, la setmana passada la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, va anunciar que la consulta se celebraria només a les sis comarques de l'Alt Pirineu i l'Aran i que hi podrien votar els majors de 16 anys -en total, unes 63.000 persones-. En principi, la consulta se celebrarà a la primavera i Aragonès ha reiterat els darrers dies que serà vinculant, dient que si el "territori no ho vol, no hi haurà Jocs".