Estabilitzat el foc del Pont de Vilomara, al Bages, després de cremar 1.750 hectàrees

Els Bombers han anunciat a tres quarts de vuit del vespre d'aquest dilluns que han donat per estabilitzat el fonc del Pont de Vilomara (Bages), que ha cremat des d'aquest diumenge 1.750 hectàrees de superfície forestal.

El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha explicat que a l'hora que s'ha donat el foc per estabilitzat s'ha autoritzat el desconfinament de la urbanització de les Brucardes i del nucli de Rocafort. També es permet el retorn dels evacuats a les seves llars, per bé que hi ha hagut desenes d'habitatges afectats, els residents dels quals podran quedar-se a dormir als indrets que s'havia habilitat per acollir-los.

El foc a Àger afecta unes 50 hectàrees

Ara es podran destinar més efectius al foc d'Àger (la Noguera) que s'ha declarat aquest dilluns a la tarda i que afecta unes 50 hectàrees en una zona d'accés molt difícil al Montsec, segons ha explicat l'alcaldessa de la localitat, Mireia Brugués, en declaracions a Catalunya Informació. Brugués ha matisat que la xifra és aproximada, i ha explicat que la causa s'atribueix a un accident.

Un helicòpter que transportava material per a unes obres a la via del tren ha tocat un fil elèctric i ha desencadenat les flames, segons les seves explicacions. Les flames afecten una zona de "terreny vertical" a la qual no s'hi pot arribar si no és amb mitjans aeris. De moment el foc ha pujat fins a la carena i ha causat algun focus dispers al Pallars que s'ha pogut controlar.

Segons l'alcaldessa a la zona no hi ha nuclis habitats, per la qual cosa no ha calgut fer desallotjament i no es tem per aquest cantó. En tot cas, Brugués ha afirmat que en moments així "s'entén la necessitat de tancar els accessos als parcs naturals", perquè, en cas que hi hagués algú escalant o caminant, només pot abandonar la zona a peu, i amb la velocitat que agafa el foc "és molt difícil escapar".

L'avís del foc ha tingut lloc poc després de les tres de la tarda i les flames se situen entre la via del tren i una zona d'escalada. Hi treballen 17 dotacions terrestres i 11 aèries, i s'està transportant personal en helicòpter a la zona de Terradets per poder treballar sobre el terreny.