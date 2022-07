Estabilitzat l'incendi de Castell d'Aro, que ha afectat unes 70 hectàrees

Els Bombers de la Generalitat han pogut donar per estabilitzat l'incendi de Castell d'Aro (Baix Empordà), que ha afectat unes 70 hectàrees de vegetació, segons les darreres dades dels Agents Rurals. Els veïns desallotjats ja han pogut tornar als seus llocs de residència al llarg de la nit i matinada: es tracta de part del residencial Club Golf Masnou i la urbanització de La Coma a Castell-Platja d'Aro, i veïns de la urbanització de Les Teules, Can Batet, Can Riera i la zona de Vallvanera, al terme municipal veí de Santa Cristina d'Aro.



La pujada de la humitat i la retirada del vent han facilitat les tasques d'extinció dels Bombers, que mantenen un dispositiu d'un trentena de camions d'aigua remullant la zona i revisant el perímetre del foc. L'incendi va començar aquest divendres a la tarda al fons d'un barranc, va pujar fins a la carena de la muntanya i va provocar focus secundaris al flanc esquerre, cap al barranc del Canyet.

Les flames van obligar a desallotjar uns 350 veïns de diversos nuclis, tot i que no han causat cap ferit.