Estabilitzat l'incendi de Portbou, que ja no creix després de cremar 573 hectàrees

Després d'hores i hores d'intensa feina, els Bombers han aconseguit durant la tarda de dissabte aturar l'incendi de Portbou (Alt Empordà), que va iniciar-se divendres a la tarda i ha cremat 573 hectàrees. La previsió és que en les properes hores es pugui donar per estabilitzat. La millora de l'escenari ha estat possible després que la tramuntana hagi afluixat, amb vents molt per sota dels més de 100 km/h que van registrar-se divendres.

Tot plegat ha permès que a les 20h de dissabte s'hagi aixecat el confinament amb restriccions que s'havia imposat a Colera, Portbou i les tres urbanitzacions de Llançà. Des d'aquesta hora es permet circular per l'N-260 a veïns, residents, turistes, treballadors i els serveis d'emergències. La reducció del vent ha permès que durant bona part del dissabte hagin treballat en el control del foc mitjans aeris, com hidroavions o helicòpters.

Els Bombers han treballat intensament en el flanc dret per evitar que el foc arribés al municipi de Llançà, ja que hi havia la possibilitat que l'incendi s'hi podria escampar fins afectar 2.700 hectàrees més, tocant el Parc Natural del Cap de Creus.



D'acord amb les investigacions dels Agents Rurals, l'incendi hauria començat per activitat humana i descarten, d'aquesta manera, les causes naturals. El foc va originar-se a la zona del pantà, on s'hi troba alguna edificació. Des del primer moment, els efectius van treballar amb eines manuals i camions d'aigua per evitar que apareguin focus secundaris empesos per la tramuntana.



Els Agents Rurals descarten que l'origen del foc sigui per causes naturals

El de Portbou ja s'ha convertit en l'incendi més gran d'aquest any a Catalunya, que va viure un juliol històricament tranquil en aquest àmibt. El cap d'intervenció a la zona i cap de Regió de Girona dels Bombers, Jordi Martín, ha explicat durant el dissabte que part de les 75 unitats en actiu també se centren en protegir les edificacions de Portbou i Colera i de les urbanitzacions de Sant Genís, Sant Carles i Cap Ras, on s'ha confinat a la població. "Entenem que és molt molest per a la ciutadania, però cal que segueixin les instruccions", ha dit la delegada del Govern a Girona.

El fum de l'incendi de Portbou, mogut per la tramuntana. — ACN

Portbou, sense llum ni aigua

Els veïns de Portbou s'han quedat sense llum i aigua i uns quants sense telefonia. L'alcalde, Gael Rodríguez, ha assegurat que estan buscant solucions i ha demanat a la ciutadania "calma i serenitat" i que segueixin les indicacions dels Bombers. "Estem investigant el per què, però tenim el poble sense llum ni aigua a l'aixeta", ha explicat.



Segons Rodríguez, s'han vist afectats diversos horts i una finca ubicada en el camí que porta cap al pantà on es va originar l'incendi. A Portbou els Bombers treballen per controlar el flanc esquerra que va en direcció al mar i així evitar més perjudicis.

Queixa dels ADF

Les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) han adreçat una carta al president de la Generalitat, Pere Aragonès, i al conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, en què denuncien que no se'ls està permetent treballar a l'incendi que crema entre Portbou i Colera. En la missiva, acusen els Bombers de la Generaltiat de no deixar-los ajudar en les tasques d'extinció, "menyspreant així els recursos disponibles que estan formats, coordinats i equipats per treballar en incendis forestals". "És una decisió que el país no es pot permetre i cal que es reverteixi urgentment", avisen les ADF, que critiquen que se'ls atorgués la Creu de Sant Jordi per la seva labor i ara se'ls "aparti".