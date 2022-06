Estabilitzats els incendis de Corbera d'Ebre i Sallent, però continua preocupant el de Lladurs en procés de perimetració

Els Bombers de la Generalitat han donat per estabilitzats els incendis de Corbera d'Ebre i Sallent. El cos d'emergències manté un dispositiu amb una trentena i amb dues dotacions, respectivament. D'altra banda, els Bombers han informat que els focs de Castellar de la Ribera i Ogern evolucionen bé i hi treballen una vintena de dotacions. En canvi, l'incendi de Lladurs continua actiu, amb un perímetre molt inestable i un flanc dret molt allargat. Per últim, el de Baldomar, a Artesa de Segre, té contingudes les zones este, nord i sud, mentre que la oest, que avançaria cap a Sant Mamet, es manté actiu.

Els Bombers expliquen que en aquest incendi caldrà continuar llaurant per poder-lo anar estrenyent. Durant la nit s'hi ha treballat amb línia d'aigua i foc tècnic, com al de Lladurs. Al primer hi treballen una quarantena de dotacions i en el del Solsonès una vintena.

El cap d'intervenció dels Bombers als incendis del Solsonès, Santi Lleonart, ha explicat que tenen en procés de perimetració el foc de Lladurs però "lluny" de l'estabilització. En una atenció als mitjans, Lleonart ha detallat que el de Lladurs és el foc que més preocupa i on tenen concentrats tots els esforços amb l'objectiu de poder estabilitzar les flames al llarg d'aquest divendres, tot i que ha insistit que això és "prematur" encara. El de Castellar de la Ribera ha quedat estabilitzat després de cremar 323 hectàrees i el d'Ogern també, amb unes tres hectàrees afectades. Sallent ha reconegut que estan vivint l'inici de campanya més "complicat" de les darreres dècades i ha demanat màxima precaució a la ciutadania.

Els Bombers han treballat "intensament" tota la nit en les tasques d'extinció de l'incendi de Lladurs, que continua actiu. Ha reconegut que es tracta d'un foc "molt complicat"; i que tot apunta que va tenir el seu origen en un llamp. Preocupa especialment el flanc dret, que és molt inestable i està en una zona boscosa. A més, hi ha focs secundaris que han cremat de forma irregular i que fan difícil resseguir el perímetre. D'altra banda, ha explicat que encara és prematur saber quantes hectàrees poden estar afectades per les flames.



Ha detallat també que s'ha fet una tasca preventiva per saber quines són les masies que haurien de ser evacuades o confinades en cas que fos necessari. Fins al moment només s'ha hagut de fer un confinament preventiu.

Escenari "molt complicat" a les portes de Sant Joan

El cap d'intervenció ha reconegut que un inici de campanya amb tres grans focs actius és un escenari que feia molts anys que no es donava. Entre d'altres, ha explicat que dimecres va tenir lloc una tempesta seca "massiva", amb gran quantitat de llamps dispersos pel territori i que això ha coincidit amb una sequera extrema i unes condicions meteorològiques també extremes.



Per tot plegat, Lleonart ha fet una crida a la població perquè extremi les precaucions davant de dies "molt durs" i amb especial atenció a la revetlla de Sant Joan. En aquets sentit, ha demanat màxima precaució a l'hora de llençar petards, especialment els que volen, perquè ha vaticinat que poden ser "catastròfics" si cauen on no han de caure. El cap d'intervenció ha augurat que si la situació no canvia, les revetlles poden ser "molt complicades".

Elena nega desatenció i defensa que cal prioritzar recursos

El conseller Elena atenent els mitjans de comunicació a la seu central dels Bombers a Bellaterra. — Àlex Recolons / ACN

Per la seva banda, el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha negat que s'hagi desatès cap foc però ha reconegut que en la situació actual de simultaneïtat s'han de "prioritzar" efectius en aquells que suposen un risc major. En declaracions a Catalunya Ràdio, ha dit en concret que entén les queixes des d'alguns municipis, com Castellar de la Ribera, però ha assegurat que els alcaldes amb els que ha parlat li han expressat que entenen la situació. Elena ha reconegut que falten bombers i per això ha dit que la conselleria n'està contractant 250 anualment. D'altra banda, ha explicat que el Departament d'Interior monitoritzarà la situació i la previsió meteorològica per tal de decidir possibles restriccions de cara a la revetlla de Sant Joan.

Elena: "A cada moment abordarem estratègicament la situació que es doni, abocant recursos allà on calgui"

El conseller ha alertat que el risc és avui "tan greu com ahir i abans d'ahir" i ha afegit que, "encara que sembli impossible", les temperatures pujaran més aquest divendres. Elena ha dit que una situació de simultaneïtat de focs com la que s'està donant feia molts anys que no es donava i ha defensat que això obliga a "fer estratègia i decidir a on ataques". En tot cas, ha assegurat que si se'n declaren de nous s'aniran afrontant com s'ha fet fins ara. "A cada moment abordarem estratègicament la situació que es doni, abocant recursos allà on calgui", ha declarat.

Pel que fa a Sant Joan, no ha volgut avançar quin és el dispositiu que s'està preparant ja que ha afirmat que cal anar monitoritzant la situació fins l'últim moment. El conseller s'ha limitat a dir que la setmana vinent es donaran "indicacions sobre les restriccions i mesures" que s'adoptaran. Les mesures es podrien anunciar en una compareixença entre dimarts i dimecres.