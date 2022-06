Estabilitzats els incendis de Corbera d'Ebre i Sallent mentre continua preocupant el de Lladurs

Els Bombers de la Generalitat han donat per estabilitzats els incendis de Corbera d'Ebre i Sallent. El cos d'emergències manté un dispositiu amb una trentena i amb dues dotacions, respectivament. D'altra banda, els Bombers han informat que els focs de Castellar de la Ribera i Ogern evolucionen bé i hi treballen una vintena de dotacions. En canvi, l'incendi de Lladurs continua actiu, amb un perímetre molt inestable i un flanc dret molt allargat. Per últim, el de Baldomar, a Artesa de Segre, té contingudes les zones este, nord i sud, mentre que la oest, que avançaria cap a Sant Mamet, es manté actiu.

Els Bombers expliquen que en aquest incendi caldrà continuar llaurant per poder-lo anar estrenyent. Durant la nit s'hi ha treballat amb línia d'aigua i foc tècnic, com al de Lladurs. Al primer hi treballen una quarantena de dotacions i en el del Solsonès una vintena.