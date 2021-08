"Estic content, il·lusionat i amb les ganes intactes de seguir guanyant i per això vinc al PSG, que és ambiciós"

Ja és un fet. El que ha estat fins fa poques setmanes el principal emblema del Barça ha estat ja presentat com a jugador del Paris Saint Germain. Leo Messi ha comparegut avui per oficialitzar la seva adscripció al PSG després de la seva arribada aquest dimarts a la capital francesa amb una eufòrica rebuda de l'afició.

"La meva sortida del Barcelona va ser molt dura per haver de canviar després de tant de temps, però només arribar aquí [a París] la felicitat és enorme"

"Estic molt feliç. La meva sortida del Barcelona va ser molt dura per haver de canviar després de tant de temps, però només arribar aquí la felicitat és enorme i estic amb moltes ganes i il·lusionat per poder entrenar i que passi ja tot això ràpid encara estic gaudint del primer dia [a París] amb la meva família ", va assegurar Messi en les seves primeres paraules durant la presentació oficial com a nou jugador del PSG.



El de Rosario ha deixat clar que vol "començar a entrenar" com més aviat millor perquè no aguanta "les ganes" de trobar-se amb els seus nous companys i el cos tècnic i "començar aquesta nova etapa". "Agrair al president, a Leonardo i a el club per com m'han tractat des del primer dia que va sortir el comunicat del Barça. Perquè es van posar a la meva disposició i per la rapidesa i facilitat d'arreglar una situació que no era fàcil en tant poc temps", ha subratllat.

"Estic content, il·lusionat i amb les ganes intactes de seguir guanyant i per això vinc a aquest club, que és ambiciós. Veig al club i al cos tècnic preparat per intentar aconseguir-ho tot i aquest és el meu objectiu, seguir creixent, donant passos i guanyant títols. Tant de bo que tots junts ho podem aconseguir ", va afegir Messi, que va qualificar de" bogeria "la seva arribada a París. "Va ser sorprenent i va acabar d'arrodonir-ho tot", ha dit.



Per al davanter, és "una felicitat enorme i una bogeria el poder compartir el dia a dia" amb una plantilla amb "grandíssims jugadors" com Neymar i Kylian Mbappé. "El club ha fet fitxatges espectaculars a part del que ja hi havia i tinc molta il·lusió per començar a entrenar i competir, perquè ho faré amb els millors i això és bonic", va admetre.