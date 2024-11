Estimen que la DANA ha afectat 25.500 hectàrees de cultiu assegurades i 10.000 agricultors i ramaders

El temporal DANA que va assotar el sud-est peninsular ha danyat una àrea agrícola de 25.500 hectàrees assegurades repartides en unes 50.000 parcel·les, segons la companyia estatal d'assegurances agràries Agroseguro. Tot i que aquesta és una estimació inicial, ja que els pèrits "només" han analitzat un terç de la superfície que es presumeix danyada, els experts consideren que es tracta de "la tempesta més perjudicial de la història" per a l'agricultura assegurada a Espanya.



Fins ara, els cultius de cítrics i caquis han estat els més afectats, a més de les vinyes i produccions hortícoles, segons els informes preliminars recollits per una quarantena de pèrits que treballen a la zona, als quals se sumaran la setmana vinent trenta especialistes procedents de Catalunya, Aragó i Castella-la Manxa.



S'estima que, a mesura que avançin els treballs, es podrà comptar amb prop d'un centenar de professionals sobre el terreny per agilitzar la tramitació dels expedients i assegurar la indemnització dels agricultors i ramaders afectats. De moment, les declacions de sinistres arriben "de forma molt escalonada" i l'accés a moltes finques és complicat.

El responsable directe de la tramitació d'aquests sinistres, Manuel González Corral, director territorial d'Agroseguro a Llevant, ha puntualitzat que hi ha més de 10.000 agricultors i ramaders assegurats que han estat fortament afectats per aquest fenomen climàtic.

Coordinació per agilitzar les indemnitzacions

El passat divendres, representants de la companyia asseguradora es van reunir amb el conseller d'Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca de la Generalitat Valenciana, Miguel Barrachina, i amb diversos representants del sector agrari per analitzar la situació i coordinar les actuacions. També s'ha transmès als afectats un missatge de suport i el compromís de tramitar els expedients i abonar les indemnitzacions amb la màxima celeritat possible, per tal d'ajudar a la ràpida recuperació de les explotacions afectades i restablir l'activitat agrícola a la zona.