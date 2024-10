Un estudi obre la porta a una nova estratègia amb fàrmacs per a pacients amb càncer de mama metastàtic

El de mama és el càncer més freqüent en les dones a tot el món i es calcula que el 2024 se'n diagnosticaran més de 36.000 nous casos a l'Estat espanyol. Ara, els resultats d'un assaig clínic en fase 3 han demostrat que l'anticòs conjugat trastuzumab deruxtecan (T-DXd) presenta millors resultats que la quimioteràpia convencional en pacients amb càncer de mama metastàtic receptor hormonal positiu amb nivells baixos de la proteïna HER2 -aproximadament el 70% dels tumors de mama són d'aquest tipus-, que havien rebut una o més línies de teràpia endocrina.

Els resultats de DESTINY-06, amb la doctora de Vall d'Hebron Cristina Saura com a coautora, s'han publicat a la revista The New England Journal of Medicine i podrien suposar que més pacients es beneficiessin de tractaments dirigits contra HER2 en etapes primerenques de la metàstasi. T-DXd forma part de la innovadora família de medicaments ADC, que actuen selectivament contra les cèl·lules canceroses.

"Després d'aquests resultats pensem que més pacients considerades HER2 negatives podrien beneficiar-se d'un tractament dirigit contra HER2 en línies anteriors del maneig de la malaltia", explica Saura, que també és cap del Grup de Càncer de Mama del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia (VHIO).

L'assaig va comptar amb la participació de 866 pacients

Així, l'assaig DESTINIY-06 va voler avaluar l'eficàcia i la seguretat de T-DXd en comparació amb la quimioteràpia d'elecció del metge en pacients amb càncer de mama metastàtic RH+ i HER2 baix o ultrabaix que havien rebut una o més teràpies endocrines, però sense quimioteràpia prèvia en la metàstasi.

En l'assaig hi van participar 866 pacients. En les que, amb HER2 baix, van ser tractades amb T-DXd es va observar una reducció del risc de progressió de la malaltia del 38% davant de les que van rebre quimioteràpia. La mitjana de supervivència lliure de progressió -el temps que passa des de l'inici del tractament fins que el tumor torna a créixer- va ser de 13,2 mesos en les pacients tractades amb l'anticòs conjugat enfront dels 8,1 mesos en les pacients tractades amb quimioteràpia. Aquests resultats també van ser consistents en el subgrup de pacients amb nivells ultrabaixos de HER2 (153).

"Aquests resultats són especialment rellevants perquè apunten que el tractament amb T-DXd dirigit contra la proteïna HER2, fins i tot en nivells molt baixos, podria suposar un avantatge terapèutic sobre la quimioteràpia tradicional per a aquestes pacients, ampliant el nombre de persones que podrien beneficiar-se de tractaments dirigits contra HER2 en etapes més primerenques del maneig del càncer de mama metastàtic", afirma Saura en declaracions recollides pel VHIO.

Aquesta oncòloga afegeix que tot i que actualment aquesta nova indicació del tractament encara no està aprovada per les agències reguladores ni finançada a l'Estat, els resultats obren la porta a noves opcions de tractament futures per a pacients amb un càncer de mama metastàtic amb expressió baixa o ultrabaixa de HER2.