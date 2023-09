Un estudi revela que la llet materna podria ajudar a diagnosticar càncer de mama de forma precoç

La preocupació d'una mare diagnosticada amb de càncer mama per si havia transmès la patologia a la seva filla durant la lactància ha permès descobrir que la llet materna podria ajudar a diagnosticar càncer de mama de forma precoç. Ho ha descobert un equip del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia (VHIO) a través d'una investigació, que s'ha publicat aquest dijous a la revista científica Cancer Discovery.

Les investigadores han demostrat que, a través d'una biòpsia liquida, la llet materna de les pacients amb càncer de mama diagnosticades durant l'embaràs o el postpart conté ADN tumoral circulant que pot servir per detectar de forma precoç la malaltia. El descobriment és molt rellevant perquè aquest perfil de dones solen tenir mal pronòstic, ja que el diagnòstic de la patologia es duu a terme quan l'estadi del tumor ja està avançat. Tècnicament és més difícil de localitzar i a més són pacients que, per edat, normalment no entren en programes de cribratge poblacional, que és a partir dels 50 anys.

En aquest sentit, Cristina Saura, cap de la Unitat de Mama de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron, ha destacat en un comunicat la importància de desenvolupar nous mètodes de detecció precoç eficaços per detectar aquests tumors.



Tot va començar amb una mare preocupada

La investigació es va iniciar a partir de la inquietud d'una pacient amb càncer de mama diagnosticada durant l'embaràs de la seva tercera filla. La dona va expressar la seva preocupació d'haver transmès el tumor mitjançant la llet materna a la seva segona filla durant la lactància. Aquesta havia estat llarga i s'havia prolongat fins poc temps abans que els metges la informessin que patia la malaltia.

La pacient va aportar una mostra de llet materna que tenia guardada al congelador i a gràcies a aquesta va començar la recerca. "Tot i que sabíem que el càncer de mama no es transmet a través de la llet materna, vam decidir analitzar la mostra a la recerca de marcadors que ens poguessin ajudar en la investigació", ha detallat Saura, que ha dit que efectivament, es va trobar ADN amb la mateixa mutació que estava present al seu tumor. La llet se l'havia extret 18 mesos abans del diagnòstic.

"Tot i que sabíem que el càncer de mama no es transmet a través de la llet materna, vam decidir analitzar la mostra"

Després d'analitzar la mostra i veient els resultats, van decidir fer-ho també amb altres pacients amb càncer de mama diagnosticades durant l'embaràs o el postpart, així com de dones sanes que estaven donant el pit. El resultat és que la llet va ser més eficaç que la sang de cara a un diagnòstic primerenc.

"Vam ser capaços de detectar mutacions presents al tumor de pacients amb càncer de mama a la seva mostra de llet materna en 13 de les 15 pacients analitzades. Mentre que, a les mostres de sang recollides al mateix moment, només es va detectar l'ADNct en una", destaca Ana Vivancos, cap del laboratori de Genòmica del Càncer del VHIO.

"Hem demostrat per primera vegada que la llet materna obtinguda de pacients amb càncer de mama conté ADNct suficient per detectar-ho a través de biòpsia líquida i que aquest ADNct es pot detectar fins i tot abans que el diagnòstic de càncer de mama es pugui realitzar mitjançant una prova d'imatge convencional", afirma Cristina Saura.