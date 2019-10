Centenars d'estudiants han acampat a la plaça Universitat aquest dimecres a primera hora, en el marc de les mobilitzacions de la vaga indefinida convocada des de dimarts. A partir de les 9.30 h, els universitaris han aparegut amb tendes de campanya i s’hi han establert, emulant l’acció de protesta que el maig de 2011 va ocupar la plaça Catalunya per protestar contra el rescat de la banca en plena crisi. Segons fonts de l’acampada, aquest cop els estudiants ho fan en rebuig a la sentència als líders independentistes, contra la repressió policial dels darrers dies i per demanar l’amnistia i l’autodeterminació.



Els acampats, que ja han obert comptes a les xarxes socials sota el nom d’Acampada Plaça Universitat i amb l'etiqueta #Generació14O, han fet una crida a tots els estudiants a sumar-se a l'acció de manera permanent. En un manifest publicat a les xarxes socials, els convocants asseguren que tot i ser la generació que "no té accés a l'habitatge", "de la precarietat" i "víctima d'un sistema que amenaça la pròpia existència del nostre planeta", també són la que "no tolerarà 100 anys de presó per exercir els seus drets".

⛺MANIFEST ACAMPADA PLAÇA UNIVERSITAT



Demanen que "s'aturi de forma immediata la repressió contra els membres d'una generació que ha sortit al carrer", en referència a les darreres detencions, principalment de gent jove. També reclamen que el president espanyol en funcions, Pedro Sánchez, "condemni la repressió i la violència policia" i que "s'assegui a negociar un referèndum d'autodeterminació". També demanen "l'amnistia total contra tots els presos i preses", que es garanteixin "els drets civils i polítics posats en qüestió per la sentència del Tribunal Suprem" i "que es garanteixi un futur digne" per la seva generació, amb diverses demandes socials com ara el dret a l'habitatge, la igualtat entre homes i dones o l'acció contra l'emergència climàtica.



Denuncien que hi hagi "48 presos i preses polítiques" -sumant els líders independentistes, els membres dels CDR detinguts el setembre i els presos durant les darreres protestes-, més de "200 persones detingudes", "tres persones migrants en procés d'expulsió" i "més de 600 persones ferides, de les quals 4 han perdut un ull".



Les mateixes fonts asseguren que, tot i comptar amb el suport d’un ampli espectre del moviment estudiantil i juvenil, l’acampada no està liderada per cap espai. Els estudiants han convocat una “assemblea constituent” oberta a les 17.00 h per crear una plataforma a partir de l’acampada que porti les reivindicacions en l’àmbit estudiantil.

Seguiment irregular de la vaga

El seguiment de la vaga indefinida a universitats i la convocatòria de vaga a secundària, però, ha estat desigual, segons les dades de la Generalitat. Fins a les 13.00 h, la incidència de la vaga als cursos de tercer i quart de l'ESO, i segon de Batxillerat i cicles de formació professional de grau mitjà i grau superior ha estat d'un 63,7 % als serveis territorials de Terres de l'Ebre.



Al Vallès Oriental, la xifra de seguiment ha estat del 42,97% a Barcelona Comarques, del 39,22%; a la Catalunya central del 35,91%; al Baix Llobregat, del 32,56%; al Maresme i Vallès Oriental del 31,83%; a Tarragona, del 30,83%; a Lleida del 24,15%; al Consorci d'Educació de Barcelona del 12,50% i a Girona, del 9,49%.



El secretari d'Universitats i Investigació de la Generalitat, Francesc Xavier Grau, ha assegurat que el seguiment està sent "relativament baix" als centres d'educació superior. Els campus que més seguiment han registrat són els campus de la UPC de Terrassa, amb una assistència entre el 30 i el 50% i la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona amb un 50% del seguiment.

Els estudiants, un sector molt actiu en les mobilitzacions dels darrers dies

Durant les darreres setmanes de protestes, el món estudiantil ha format part activa de les mobilitzacions, amb la convocatòria de la vaga de tres dies el 16, 17 i 18 d’octubre, coincidint amb les marxes per la llibertat i amb la vaga general, a més d'altres jornades de lluita a centres d’educació secundària. També han tingut un paper destacat amb la convocatòria de manifestacions massives, l’ocupació de rectorats i diversos talls a carreteres d’arreu del país.



Aquest no és el primer cop que el món universitari s’ha sumat a les reivindicacions del moviment independentista i sobiranista. El maig del 2017, mesos abans de la celebració del referèndum de l’1 d’octubre, va néixer la plataforma Universitats per la República (UxR), que va començar demanant posicionaments per part dels òrgans de Govern dels centres d’educació superior catalans. UxR també va protagonitzar l’ocupació del campus central de la Universitat de Barcelona per protestar contra els escorcolls a la seu del departament d’Economia i la seu de la CUP el 20 i 21 de setembre d’aquell any, que es va allargar fins a una setmana. Anteriorment, els estudiants també havien creat la plataforma Estudiants 9N l’any 2014 per impulsar la consulta sobre la independència de Catalunya del 9 de novembre.