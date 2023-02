Estudiants i professorat es mobilitzen contra l'aprovació de la LOSU: "Cronificarà la precarietat" 

Plataformes que representen els professors associats i els investigadors de les universitats i centres de recerca catalans han carregat aquest dimarts contra l'aprovació de la Llei d'Ordenació del Sistema Universitari (LOSU) -aprovada pel Congrés dels Diputats el 22 de desembre del 2022- "cronificarà la precarietat" dels dos col·lectius. En una jornada marcada per diferents mobilitzacions, han denunciat que la nova normativa no resol "els grans problemes" de la universitat i han demanat "un canvi de model".

Elena Fraj, de la plataforma Transformem UB, ha dit en una roda de premsa celebrada a la Universitat de Barcelona que la LOSU "aterra en una situació de precarietat molt greu". "No presenta cap mecanisme específic de finançament públic ni partides pressupostàries per regularitzar els falsos professors associats", remarca. A les universitats catalanes hi ha 10.000 associats, 25.000 a tot l'Estat.

La nova llei, que està previst que s'aprovi d'aquí uns dies després del seu pas pel Senat, estableix l'obligació de convertir en indefinits els professors associats, però no arregla "ni de bon tros" la seva situació laboral. "Seguiran cobrant 500 euros, tot i ser indefinits", ha criticat Fraj. En la mateixa línia s'ha pronunciat Roser Rodríguez, de la mateixa plataforma, que ha demanat que es garanteixin unes "condicions dignes". Rodríguez també ha criticat que la LOSU confereixi més poder als consells socials de les universitats, fet que "obre la porta a l'augmentar la privatització amb l'entrada de grans empreses".

Estabilització del professorat associat

El món universitari també ha denunciat que la nova llei "no convoca concursos interns d'estabilització", de manera que "professors associats que fa molts anys que exerceixen es poden quedar sense plaça", ja que "s'estabilitza la plaça i no la persona", ha destacat Fraj.

Per això, la plataforma ha demanat l'estabilització immediata del professorat associat que fa vida acadèmica amb unes condicions laborals favorables, la continuïtat de tot els contractes predoctorals, contractes postdoctorals i del professorat lector, així com un augment del nombre de contractes predoctorals i que aquests tinguin una durada de 4 anys.

Catalunya és la comunitat autònoma amb el nombre més baix de personal docent i investigador i el 62% són temporals, quan la llei marca que siguin el 40%, ha denunciat Rodríguez basant-se en dades de l'Observatori del Sistema Universitari.



Els representants també s'han mostrat crítics amb el Govern català, de qui han explicat que saben la posició "a través de la premsa". "El Departament diu que no està d'acord amb la LOSU, però perquè planteja un model més funcionarial i a Catalunya el que tenim és més laboral", ha afegit Fraj, "haurem de veure com s'adapta aquí".

Per visibilitzar la situació, els sindicats CGT, COS, CSIF i Intersindical, a més dels col·lectius de Doctorands a Lluita, Transformem UB, plataformes vinculades a diverses universitats i sindicats d'estudiants han convocat aturades parcials durant tot el matí i la tarda. També està prevista una concentració unitària a dos quarts de set de la tarda davant del Departament de Recerca.