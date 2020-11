Els EUA se'n van a dormir sense guanyador: Trump resisteix i Biden posa les seves esperances a Pensilvania

Passada la mitjanit a Washington DC (sis hores més a l'Espanya peninsular), gairebé res ha canviat respecte a les eleccions de 2016 en les quals Donald Trump va vèncer Hillary Clinton; de nou, pràcticament els mateixos Estats que un i l'altre partit van guanyar llavors són els que han guanyat l'actual president i el seu oponent Joe Biden, tret que aquest s'ha fet amb Arizona, un fet que li ha donat impuls a la seva candidatura. D'aquesta manera, tota l'expectació està posada, com estava previst, en els nou Estats canviants, sobretot Pennsilvània, i en el resultat final d'Estats industrials com Michigan i Wisconsin, el recompte final dels quals no arribarà fins molt entrada la matinada o fins i tot durant el matí del dimecres, a causa de l'abundant vot anticipat que cal comptabilitzar.

Amb escrutinis més o menys avançats en cada cas, Florida, Texas, Geòrgia, Carolina del Nord, Iowa, Ohio i Pennsilvània s'inclinaven cap a Trump, mentre que Arizona ha estat per a Joe Biden. El recompte a Nevada només arribava als 5% a les 1.00 hores de la matinada.



En aquest escenari, Pennsilvània apareix com un Estat clau. Tot i que amb un 64% escrutat, Trump obtenia en aquest territori un 56,6% dels vots i treia més de 14 punts a Biden, la bretxa pot ser enganyosa perquè Pennsilvània no començarà a processar els vots anticipats fins al matí de dimecres i haurà de comptar les paperetes que arribin fins al divendres sempre que tinguin el mata-segells de dimarts electoral o d'abans, un fet que farà que en cas que les eleccions siguin ajustades, augura una setmana de recompte d'infart.

Segons la cadena ABC, una situació similar a la de Pennsilvània afectaria els Estats com Michigan, Ohio, Wisconsin i Carolina del Nord, on s'haurien comptat primer els vots emesos durant la jornada electoral, que, en principi, són avantatjosos per a Trump mentre que el vot anticipat tendeix a afavorir al candidat demòcrata.

Biden: "Estem en el camí de la victòria"

El candidat demòcrata, Joe Biden, ha donat un breu discurs entorn de les 00.40 de la matinada des de la seva base central de Wilmington, a Delaware. "Estem en el camí de la victòria", ha dit, i ha demanat "paciència perquè cal recomptar tots i cadascun dels vots emesos". "Guanyarem Pennsilvània", ha afegit, i ha assegurat tenir bones "vibracions amb Michigan i Wisconsin".

Trump, gairebé en aquest mateix moment, ha publicat un tuit en el qual assegurava que els demòcrates "estan tractant de robar les eleccions". "No ho permetrem", ha dit, i ha afegit que "no es poden emetre vots una vegada tancades les urnes", complint així els presagis que apuntaven al fet que el president s'agafaria a la carta de les eleccions falsejades com a assegurança davant una possible derrota seva.



En qualsevol cas, qualsevol avantatge del president en els recomptes dels Estats canviants ha de ser agafada amb cautela perquè en el transcurs de la nit o de la jornada del dimecres, la balança es pot decantar per al bàndol blau, el de Joe Biden.

El mapa electoral fins a la mitjanit estava sent grosso modo el mateix patró de fa quatre anys: la costa Oest i la nord de l'Est per a Joe Biden, i la franja central i el sud-est per a Trump. A l'espera d'assignar cap Estat frontissa, la xarxa d'emissores públiques, l'NPR, posava per davant Biden en el Col·legi Electoral per 223 compromissaris assegurats davant de 174 de Donald Trump, després d'haver assignat Florida. Serà president qui aconsegueixi una majoria de 270 membres en aquest òrgan.

Si durant els recomptes que prossegueixin el dimecres o en els dies següents, els Estats canviants no canvien de direcció i comencen a caure del costat de Trump, el president tancarà molt aquesta diferència. Només Texas i Geòrgia aporten 54 compromissaris (38 i 16, respectivament). Si finalment el resultat final és molt ajustat, tot indica que el vencedor podrà sortir del recompte final de Pennsilvània, que aporta 20 compromissaris al Col·legi. Precisament, passada la mitjanit, el fiscal general d'aquest Estat, Josh Shapiro, ha publicat un tuit en el qual ha dit: "Aneu a dormir una estona. Hem tingut una tranquil·la jornada electoral. Els operaris electorals estan treballant comptant els vots. Com hem dit durant mesos: aquestes eleccions no estaran acabades fins que no estiguin comptades totes les paperetes. Tingueu calma".

Pel que fa al Senat i la Cambra dels Representants, segons el recompte de la NPR, passada la mitjanit a Washington, a la primera de les cambres, l'alta, demòcrates i republicans tenien de 43 a 46 escons, respectivament. El Senat té cent escons (dos per Estat), de manera que aconsegueix la majoria qui obtingui 51. En cas d'empat, és decisiu qui obtingui la presidència perquè el seu vicepresident té la potestat de desfer empats a la cambra alta. Actualment, el Senat té majoria republicana per 53 a 47.

Pel que fa a la Cambra dels Representants, els republicans guanyaven entrada la matinada a Washington per 159 enfront de 150 escons, encara que encara quedaven per resoldre el destí de 126 seients de la cambra baixa, en aquests moments de majoria demòcrata. La majoria la tindrà qui aconsegueixi 218 o més escons.