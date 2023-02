EUiA certifica l'allunyament dels comuns i l'aliança amb ERC i la CUP

L'Assemblea Nacional d'EUiA ha reelegit aquest dissabte Mercedes Vidal i Hèctor Sánchez com a coordinadors de la formació. El partit, que celebra 25 anys, ha decidit renovar la confiança en l'actual tàndem en un conclave a Barcelona que ha servit per fer una crida a l'esquerra sobiranista "perquè l'alternativa és la sociovergència i el programa antisocial de la patronal, PSC i Junts", ha advertit Sánchez. La trobada ha servit per certificar l'allunyament dels comuns i l'aliança amb ERC i la CUP.

El partit celebra 25 anys

El dirigent, secretari general de Comunistes de Catalunya, ha apel·lat a un "front ampli" per tal de "donar resposta a les necessitats del país, en clau social i nacional". Vidal, que prové de Barcelona en Comú i va ser regidora l'anterior mandat a la ciutat, ha advertit que cal "donar una resposta a la crisi social, energètica i de model econòmic" alhora que s'ha de construir "la república catalana per a la majoria social".

La vuitena Assemblea Nacional d'EUiA s'ha convertit en punt de trobada de diferents dirigents independentistes i d'esquerres, com el president d'ERC, Oriol Junqueras; la diputada de la CUP-NCG Dolors Sabater i l'exdiputat dels comuns i actual director general de Relacions Institucionals del Govern, Joan Josep Nuet. Durant els discursos de tancament, han reivindicat la creació d'aliances entre les forces d'esquerres.



Sánchez ha instat les esquerres sobiranistes catalanes a "frenar el Quart Cinturó" i projectes com l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona El-Prat.

Junqueras apel·la al "deure de construir grans aliances"

Per la seva banda, el líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha afirmat que "les masses democràtiques tenen l'oportunitat i el deure de construir grans aliances per defensar drets socials i polítics a tots els àmbits". Així doncs, ha recalcat que aquestes aliances no només han de donar-se a nivell nacional sinó que "també cal construir grans aliances a nivell internacional".



Dolors Sabater ha defensat que les aliances d'esquerres i sobiranistes són "més necessàries que mai davant la devastació social, la desesperació i el descontentament polític que alimenta el populisme i l'extrema dreta als barris i pobles de Catalunya".