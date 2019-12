Primeres conseqüències visibles de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) sobre la immunitat d’Oriol Junqueras. Aquest vespre, el Parlament europeu ha decidit aixecar la prohibició d’accés a l’expresident Carles Puigdemont i a l’exconseller Toni Comín. Com Junqueras, els dos van ser escollits eurodiputats en les eleccions del 26 de maig i van ser proclamats com a tal al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) el 13 de juny, però no havien pogut acreditar-se com a parlamentaris comunitaris per les traves de l’Estat espanyol, que argumentava que no havien acudit a Madrid a recollir les credencials i jurar la Constitució.



La sentència del TJUE, però, marca doctrina en aquest aspecte i deixa ben clar que la condició d’eurodiputat s’adquireix quan un és escollit i, per tant, des d’aquell moment gaudeix de la immunitat corresponent. Dit amb altres paraules, deixa ben clar que en aquesta qüestió la legislació europea passa per sobre de l’estatal.



La pretensió de Puigdemont i Comín és formalitzar quan abans millor els tràmits a l’Eurocambra per convertir-se en diputats europeus, si bé aquest divendres és el darrer dia d’activitat de l’any i, és probable, que no puguin completar-los fins a l’any vinent. Tot i que la sentència del TJUE només aborda el cas de Junqueras, la realitat és que ha d’impactar també en els casos de Puigdemont i Comín.



Després que es conegués la sentència del TJUE, el president de l’eurocambra, David Sassoli, ha exigit a l’Estat espanyol que compleixi la sentència del TJUE, amb seu a Luxemburg. El primer a prohibir l’entrada a l’Eurocambra a Puigdemont i Comín va ser l’anterior president, Antonio Tajani, mentre que Sassoli va reactivar el vet quan el Tribunal Suprem va torna a emetre l’euroordre de detenció contra ells després de la sentència del judici al Procés. Sassoli també ha demanat als serveis jurídics del Parlament Europeu que avaluïn la situació de Puigdemont i Comín, que tenen presentats diversos recursos per reclamar que se’ls deixi prendre possessió del càrrec i, per tant, es protegeixi la seva immunitat.