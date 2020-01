El Parlament Europeu ha informat a través d'un comunicat que reconeix com a eurodiputat a Oriol Junqueras, condemnat pel Tribunal Suprem i empresonat al centre penitenciari de LLedoners. Ho fa després que la Junta Electoral Central dictaminés en contra que el dirigent d'ERC recollís la seva acta de diputat.



El comunicat no només fa referència a Junqueras, també inclou al president Carles Puigdemont i a qui va ser conseller del seu Govern Toni Comín, que hauran de prendre possessió en el ple del pròxim 13 de gener.

Així consta en el document de la institució comunitària. Aquest document explica que l'Eurocambra, després de la sentència del Tribunal de Justícia de la UE (TJUE) del passat 19 de desembre, prendrà nota de la seva elecció com a diputats europeus en l'inici de la sessió plenària que començarà dilluns que ve a Estrasburg i amb caràcter retroactiu des del 2 de juliol de 2019.



No obstant això, els pres polític i els dos exiliats independentistes catalans han de completar abans els tràmits legals per obtenir les seves credencials d'eurodiputats, que, entre altres coses, inclou la signatura de documents sobre els seus interessos financers i una declaració d'incompatibilitat de càrrecs.

Sassoli els espera a la sessió del dia 13

El president del parlament europeu, David Sassoli, espera que Puigdemont, Comín i Junqueras puguin recollir la seva acta en la sessió del pròxim dilluns dia 13, atenent a la resolució del TJUE.



Puigdemont i Comín ja van avançar al desembre la seva intenció de participar en la sessió plenària de la setmana vinent, per la qual cosa tant un com l'altre haurien de renunciar abans a les seves actes de diputats al Parlament de Catalunya.



El cas de Junqueras és diferent ja que es troba a la presó i la JEC va decidir dijous passat ignorar el TJUE, inhabilitar-lo per l'exercici de càrrecs i es va negar d'aquesta manera a atorgar-li la seva credencial, per estar condemnat per sentència ferma pel Suprem a causa de la seva implicació en el referèndum d'autodeterminació de Catalunya de l'1 d'octubre del 2017.

La posició de la Comissió Europea

Precisament la Comissió Europea s'ha manifestat sobre aquest assumpte, encara que no ha volgut anar al fons de la qüestió. La institució prefereix de moment no comentar la decisió de la Junta Electoral Central (JEC) que va negar la credencial d'eurodiputat al líder d'Esquerra Republicana (ERC) després de la sentència de la Justícia comunitària i ha assenyalat que el procés està "en marxa" i depèn ara tant del Tribunal Suprem com del Parlament Europeu.



El portaveu de Justícia de l'Executiu comunitari, Christian Wigand, ha reiterat així la posició que Brussel·les ja va expressar el mateix dia 19 de desembre, quan el Tribunal de Justícia de la UE (TJUE) es va pronunciar sobre l'abast de la immunitat del líder independentista condemnat pel 'procés'.

"Correspon ara al Tribunal Suprem i al Parlament Europeu analitzar les conseqüències de la sentència. Entenem que això està en marxa ara, per la qual cosa no comentem els detalls d'aquest procés. Sobre la posició adoptada per la JEC, el procés està en marxa i correspon al Tribunal Suprem avançar", ha assenyalat.



Consulta el comunicat