L’EUROORDRE ENCARA ÉS VIVA- L’EXTRADICIÓ DE @ClaraPonsati – Warrant now accepted by UK, but Judge Llarena now accuses Clara of ‘disobedience’ rather than ‘sedition’! 🎗Ara, acabem el que vam començar. Lluitarem fins al final, i guanyarem! https://t.co/2zkf5rAsyh