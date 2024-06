Europa pot avalar el transvasament d'aigua de l'Ebre a Barcelona tot i deteriorar el riu

La Comissió Europea pot avalar la interconnexió de xarxes d'aigua de Tarragona i Barcelona malgrat que causi un "deteriorament" de l'Ebre sempre que hi hagi motius que siguin "d'interès públic superior", entre els quals hi hauria portar aigua potable a Barcelona. Fonts comunitàries apunten a l'ACN que els "grans transvasaments" poden "posar en perill" els objectius de les directives d'Hàbitats i de l'Aigua i reclamen una "exhaustiva avaluació" de l'impacte de "qualsevol canvi hidromorfològic i químic".

Ara bé, la norma sobre l'Aigua preveu l'excepció que es pugui tirar endavant la interconnexió malgrat "deteriorar" l'Ebre si existeix un "interès general superior" relacionat amb la salut humana o la seguretat pública. La norma comunitària també preveu que puguin rebre llum verda en cas que els "beneficis obtinguts a través d'aquestes modificacions o alteracions de la massa d'aigua no es poden aconseguir per altres mitjans per motius de viabilitat tècnica o de costos desproporcionats".

Fonts comunitàries subratllen que les autoritats nacionals són les encarregades d'autoritzar o no els projectes i que, en el cas de la interconnexió de les xarxes d'aigua del Consorci d'Aigües de Tarragona (CAT) i Aigües Ter-Llobregat (ATL) posat sobre la taula arran de l'episodi de sequera, s'hauria de fer una avaluació de l'impacte mediambiental per determinar quin efecte té sobre l'Ebre i els ecosistemes que nodreix, inclòs el delta, que forma part de la xarxa d'espais protegits Natura 2000.

L'impacte mediambiental s'ha de fer, diu Brussel·les, tant si el projecte es fa al mateix espai protegit com si el pot afectar, per la qual cosa s'haurien d'avaluar les conseqüències que la interconnexió pugui tenir sobre l'Ebre. "Si hi ha un risc, s'han d'adoptar mesures preventives per garantir el compliment de la legislació de la UE", remarquen fonts comunitàries.



El reactiva la lluita antitransvasament

Des de fa uns mesos, idegut a la sequera persistent que afecta bona part del país, sobretot Barcelona i la seva àrea metropolitana, algunes veus han tornat a posar damunt la taula el transvasament d'aigua de l'Ebre a Barcelona. Davant d'aquest nou intent, el sud del país ha reactivat la lluita antitransvasament.

Un total de 21 ajuntaments, dues entitats municipals descentralitzades, tres consells comarcals, 10 associacions i col·lectius així com quatre sindicats de les Terres de l'Ebre van subscriure una moció impulsada per la Plataforma en Defensa de l'Ebre (PDE) en contra de la interconnexió de les xarxes del Consorci d'Aigües de Tarragona (CAT) i Aigües Ter-Llobregat (ATL).

El text recorda que el riu Ebre no té la capacitat per resoldre l'escassetat d'aigua actual a Catalunya i que l'obra requeriria un temps d'execució elevat, durant el qual es podrien acabar les obres d'emergència que planteja el Govern. Reclamen a l'Executiu que mantingui ferma la seva oposició al projecte. Consideren que el model darrere de la interconnexió de xarxes accentua el desequilibri territorial i impedeix unes condicions de vida dignes per als habitants de les Terres de l'Ebre.