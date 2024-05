Europa retira del mercat la vacuna contra la Covid-19 d'AstraZeneca

La Comissió Europea ha retirat del mercat la vacuna contra la Covid-19 desenvolupada per AstraZeneca, batejada amb el nom de Vaxzevria. "A petició del titular, es retira l'autorització de la comercialització del medicament", detalla Brussel·les en un comunicat. L'executiu comunitari va notificar la seva resolució el passat 2 d'abril, i serà a partir d'aquest dimarts que s'aplicarà la decisió.

La mesura arriba així després que la mateixa farmacèutica sol·licités la fi de la seva comercialització per raons comercials. Es produeix en un moment en què s'ha reconegut que el vaccí podia provocar efectes secundaris com la trombosi en casos "molt aïllats", segons va apuntar la companyia en un document legal presentat davant el Tribunal Superior del Regne Unit al febrer. AstraZeneca ha precisat que la retirada no està relacionada amb aquesta circumstància.

"Estem increïblement orgullosos del paper que va tenir Vaxzevria per posar fi a la pandèmia mundial", apunta la farmacèutica. Assegura que, segons estimacions independents, només el primer any d'ús es van salvar més de 6,5 milions de vides i es van subministrar més de 3.000 milions de dosis. "Els nostres esforços han estat reconeguts per governs de tot el món i són àmpliament considerats com un component fonamental per posar fi a la pandèmia mundial", reivindica.

Motius comercials

AstraZeneca ha explicat que el cessament de la comercialització de la vacuna és perquè "s'han desenvolupat múltiples vacunes actualitzades per a variants de Covid-19", fet que suposa que "ara hi ha un excedent de vacunes disponibles". "Això ha provocat una disminució en la demanda de Vaxzevria, que ja no es fabrica ni subministra", argumenten sobre la motivació comercial de la petició.