Dos exalumnes dels Jesuïtes de Casp acusen el sacerdot Francesc Roma d'abusos sexuals

Un altre sacerdot de l'escola Jesuïtes de Casp de Barcelona ha estat acusat de presumptes abusos sexuals per dos exalumnes del centre. Es tracta del membre de la congregació Francesc Roma, que va compartir claustre amb Francesc Peris, també acusat de fer tocaments a menors primer, a l'escola barcelonina, i després, a Bolívia, on hauria estat traslladat posteriorment, segons va destapar El País.

Segons detallen a El Periódico els dos exalumnes dels Jesuïtes de Casp que han acusat Francesc Roma d'abusos sexuals, l'home hauria utilitzat les sessions de tutoria per fer-los entrar, assentar-los a la falda i fer-los tocaments per sobre de la roba. Aquestes carícies haurien arribat fins als genitals.

En un dels casos, la víctima explica que va presentar una denúncia el 2016 als Mossos d'Esquadra, tot i que els fets ja havien prescrit perquè haurien passat durant els anys 80. El diari també recull que fonts de la organització jesuïta constaten conductes "inapropiades" per part del sacerdot, però sostenen que no els consta cap denuncia formal.

Condemna pública per part de la institució

Aquesta mateixa setmana, més de 200 exalumnes de l'escola exigien a través d'una carta una condemna pública per part de la institució pels presumptes abusos sexuals de Francesc Peris mentre era professor del centre barceloní.

Els signants exigeix als Jesuïtes que es posin a disposició de les víctimes i que estableixin una investigació interna per saber si els "diferents trasllats de centre" de Peris "van estar mediats per possibles denúncies o per indicis de possibles abusos". També reclamen que s'investiguin possibles abusos d'altres jesuïtes "així com els encobriments per fer-los possibles" i, si s'escau, que es denunciïn "per la via judicial".