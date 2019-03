Quan Público va revelar que tenia una inconfessable identitat secreta a Twitter, el tinent coronel Daniel Baena va cometre la relliscada de reconèixer per telèfon que així era a aquest periodista, per gairebé de seguida tractar de fer marxa enrere en adonar-se que era incompatible amb l'equanimitat exigida per llei a qui dirigeix una instrucció policial. Després, el ministre de l'Interior Juan Ignacio Zoido va mentir al diputat del PNB Mikel Legarda, qui li va preguntar durant la sessió de control al Govern si havia pres "alguna mesura respecte al cap de la Policia Judicial de Catalunya que darrere del perfil Tàcit a Twitter llança missatges polítics relacionats amb recerques dirigides per ell mateix".



Zoido li va respondre a Legarda al Congrés: "Els comentaris als quals vostè fa referència no són imputables a ell, ni tan sols sota pseudònim". Així que aquest diari va haver de desmentir al ministre difonent l'enregistrament íntegre de la conversa telefònica en la qual el coronel Baena va admetre ser l'usuari ocult darrere l'àlies Tàcit; aquest tinent coronel que fantasiava a Twitter amb ordenar a algun dels quals ell mateix investigava: "Posi les urnes a terra. Lentament. Les mans darrere del cap. Sense moviments bruscos. Giri".

Captura d'una entrada al Facebook personal de Daniel Baena.

La imatge de portada d'aquest compte de Twitter era –ja que la identitat oculta de Baena va ser esborrada per complet després de les exclusives de Público– la foto d'una serp de cascavell en posició d'atac, quelcom força revelador dels gustos o la personalitat de Tàcit. I resulta que en aquestes mateixes dates el tinent coronel estava utilitzant aquesta mateixa fotografia a la seva pàgina personal i privada de Facebook, tancada per tot el que no sigui familiar, amic o convidat de Daniel Baena, com es pot apreciar a la captura de pantalla a la qual ha tingut accés Públic i que s'aprecia a l'esquerra d'aquest paràgraf. La foto de l'ofidi no és només idèntica, sinó la mateixa empleada al compte de Tàcit: una cerca a Google Images ofereix nombroses imatges força semblants, però la fotografia exacta en qüestió no es troba fàcilment.



En aquesta entrada, datada de l'estiu del 2015 – al judici del Suprem els comandaments de la Guàrdia Civil han declarat que les seves recerques sobre el procés van començar el 2014–, el coronel Baena utilitza dues etiquetes: #waitting (sic pel terme anglès waiting, esperant) i #defense (defensa, en anglès), que considera representats per l'ofidi verinós preparat per saltar i un casc que usen els artificiers Tedax quan desactiven explosius.



Pel que fa a la portada que Baena tenia a Twitter com a Tàcit –utilitzant el pseudònim @maquiavelo1984, que es refereix al mestre de les conspiracions palatines i autor de El Príncep –, el "Tuit fixat" era: "Transformador d'utopies a distopies i funambulista processal", com es veu a la imatge que encapçala aquest article. Autodefinició molt reveladora sobre la personalitat del seu autor, sobretot sabent que dirigia les recerques policials per impedir els plans de crear una república catalana mentre que als seus tuits fins i tot s'avançava al que la Fiscalia decidia imputar al procediment:



"#sedició: impedir a un funcionari públic l'exercici de les seves funcions... encara que sigui amb flors", va escriure Tàcit/Baena, només dos dies abans que la Fiscalia presentés davant l'Audiència Nacional una denúncia per un delicte de sedició durant les concentracions del 20 i 21 de setembre. Ningú abans havia emprat aquest terme delictiu al procediment, i la Fiscalia sens dubte es va guiar per la seva qualificació pels informes de situació que va rebre de la Policia Judicial... que dirigia aquest mateix Tàcit, en aquest cas com a tinent coronel Baena.



Les exclusives publicades per aquest diari fa ja més d'un any deixaven molt pocs dubtes que Baena i Tàcit eren la mateixa persona, fet que indicava que s'estava produint una persecució política, una causa general contra una ideologia determinada, en comptes d'una recerca imparcial sobre els fets, ja que la instrucció de la Policia Judicial estava en mans de d'algú que publicava en secret tuits com aquests:

Tuits consecutius del tinent coronel Daniel Baena, darrere del nombre Tácito, 10 díae i 8 dies abans del referéndum de l'1-O.

Com el Govern del PP no va rectificar la seva evident falsedat, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) va preguntar al següent Executiu, de Pedro Sánchez, si pensava prendre alguna mesura a la vista que el cap de la recerca sobre el procés es dedicava simultàniament a publicar a la més influent xarxa social missatges que "van explícitament en contra de líders de l'independentisme que consten encausats en fins a tres causes judicials obertes que ell mateix, com a policia judicial, està a càrrec d'investigar", com va explicar en comissió el diputat Francesc Xavier Eritja Ciuró, en substitució de Gabriel Rufián.



Havien passat set mesos des que Zoido va mentir, i havia canviat el partit al poder després de la moció de censura que va derrocar a Rajoy, però el Govern espanyol va tornar a negar la veritat, aquesta vegada per boca de la secretària d'Estat de Seguretat, Ana Botella Gómez, qui va obviar l'evidència sonora aportada per Público (que es pot escoltar al final d'aquest article) per argumentar:



"El que no es pot, fins on aquesta secretària d'Estat arriba, és atribuir sense unes proves aquest tipus d'informació. Si la informació que vostès estan plantejant té l'abast que vostè ha dit aquí, haurien de denunciar-lo pels canals legals. A partir d'aquí, vostès tindrien l'ocasió de defensar la seva posició, que em sembla absolutament correcta i lògica, i aquesta persona deixaria de tenir aquestes imputacions sobre qüestions que són sensibles. No es pot llançar això i no actuar. El que s'ha de fer és denunciar-ho al jutjat, davant la Fiscalia, i que actuïn i s'investigui. Aquesta crec que és la posició correcta.".



"Els membres de la Guàrdia Civil i de la Policia Nacional estan subjectes a un estricte codi de conducta. Si nosaltres tenim coneixement que això ocorre, se'ls obre una recerca i es procedeix a dirimir responsabilitats. Però per a això hem de tenir unes proves, algú ens ha de presentar aquesta denúncia".



"Diuen que Público publica que té un compte, però per l'abast que té un cas d'aquesta naturalesa, per a les conseqüències que pot tenir i la interferència que pot suposar amb accions judicials que estan en curs, no s'ha de llançar-ho aquí i ja està. No és la meva posició. Entenc que és una qüestió que vostès haurien de posar en coneixement de la justícia".

Resposta de la secretària d'Estad de Seguretat a la pregunta d'ERC sobre el tinent coronel Baena.

El diputat Eritja Ciuró li havia recordat a la secretària d'Estat que el coronel Baena "durant mesos es va dedicar activament a assetjar a la xarxa als seus propis investigats. És una conducta que en qualsevol país democràtic constituiria un escàndol de tals proporcions que implicaria l'arxiu immediat de tota causa investigada sota el mandat d'aquest propi oficial". I va acabar preguntant:



"Vostès ens van contestar literalment que el Govern actual no fa valoracions sobre les actuacions del Govern anterior. Molt bé, perquè llavors la pregunta següent és: Quines són les actuacions que pensa dur a terme el seu Govern davant aquest escàndol?"



El congressista català es referia al fet que la primera resposta del Govern central a Rufián va ser un lacònic: "... el Govern actual no fa valoracions sobre actuacions del Govern anterior", però només tres dies més tard Interior condecorava al tinent coronel Baena, amb motiu de la festa patronal de la Guàrdia Civil de Catalunya.



No obstant això, el fet més greu de la resposta a ERC és que va demostrar que l'Executiu central no s'havia preocupat ni tan sols a revisar l'àudio, que havia aportat Público set mesos abans per provar el que Botella Gómez qualificava d' "informació sense proves".