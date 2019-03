El demolidor informe del Grup de Blanqueig de Capitals i Delictes Monetaris de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de la Policia Nacional va arribar al Jutjat d'Instrucció Núm.12 de Palma de Mallorca el 25 de setembre de 2017, i el seu contingut hauria d'haver provocat un terratrèmol polític i judicial, ja que era la incontestable culminació d'anys de recerca policial. I el seu inici no deixa lloc a dubtes:



"A través de la present recerca, en el marc de les Diligències Prèvies 1176/14, del Jutjat d'Instrucció número 12 dels de Palma, s'adona de l'existència en l'administració autonòmica Balear i, almenys, en l'administració municipal Palmesana, d'una estructura paral·lela a la política i funcionarial que, a manera de rèmora o paràsit, està causant des de fa molts anys un perjudici a la ciutadania i un brutal greuge de la seguretat jurídica i el benestar que les administracions estan obligats a proporcionar als ciutadans administrats".



Així comencen els 725 folis –recolzats en documents, imatges i testimonis recollits en dos annexos que sumen 2.485 folis més– sobre la Gürtel mallorquina del PP, que queda ben retratada en el segon paràgraf d'aquest Ofici, pertanyent a les Diligències Prèvies 1.176/14, que no ha estat difós pel jutge però el contingut íntegre del qual està en possessió d'aquest diari (les negretes són nostres):



"Al llarg del present informe es podran observar proves i indicis de la creació de legislació específica que beneficia a personatges concrets, amb menyspreu absolut a l'interès general; la manipulació d'oposicions que col·loca a funcionaris amics o mal·leables en llocs de l'administració real però que, amb les seves actuacions i omissions, beneficien a l'administració parasitària; manipulació, a través de decisions preses en òrgans no aptes per això, de tota mena d'actuacions administratives, amb la complicitat dels òrgans sindicals i funcionarials que haurien d'estar encarregats de la seva vigilància; la defenestració d'aquells funcionaris que no s'avenen als desitjos de l'administració parasitària i el meteòric ascens dels dòcils a ella; l'acompanyament i participació d'alguns empresaris en aquesta tasca invasiva i depredadora dels cabals públics".

Fragment de l'inici de l'informe del Grup de Blanquig de la UDEF sobre dues dècades de màfia del PP a les Baleares.

Com destruir a un jutge per ocultar l'informe policial



Un informe de la UDEF com aquest és més que suficient per obrir una nova peça judicial en el cas Cursach, la causa contra el rei de la nit de Palma –l'empresari de clubs nocturns i locals d'alternació Bartolomé Tolo Cursach– per muntar una estructura mafiosa subornant a la Policia local de la capital balear, que investigava el jutge Manuel Penalva de la Instrucció 12 al qual anava dirigit aquest ofici. A més, pocs mesos abans (el març de 2017) Penalva havia enviat a la presó a Cursach i a la seva mà dreta, Bartolomé Sbert, qui fora director general de Turisme quan Gabriel Cañellas (PP) presidia el Govern balear.



No obstant això, la reacció d'aquesta organització criminal va ser fulgurant. Un dels advocats de Cursach, Vicente Coco Campaner, va anar a veure a una de les testimonis de càrrec de la trama: la cèlebre "madame" d'un puticlub de luxe que havia identificat com a clients no només a comandaments policials sinó també a alts dirigents del PP, com el baró Jose María Rodríguez Barberá o l'extinent, alcalde i exdiputat Álvaro Gijón.



Després de la seva reunió amb Campaner, la madame va donar de sobte marxa enrere, acusant el jutge i al fiscal de pressionar-la, i va arribar fins i tot a gravar-los en secret. Al final, va presentar whatsapps que li havia enviat Penalva i això va permetre a Cursach recursar-lo com a jutge d'instrucció. Per cert, Coco Campaner acaba de ser condemnat per la jutgessa del Jutjat Núm.1 penal de Palma per desobeir una ordre d'allunyament del testimoni protegit 29 del cas Cursach, qui fora cap de barra del Tito's i ha denunciat pressions perquè canviï el seu testimoni. Fins i tot ha estat agredit diverses vegades per sicaris romanesos perquè callés.



En qualsevol cas, Penalva va ser apartat de la causa i substituït pel magistrat Miquel Florit, qui fa poc va causar un escàndol en actuar contra els drets fonamentals dels periodistes que investiguen el cas, ordenant la confiscació dels seus mòbils de feina. I és precisament Florit qui no ha mogut un dit respecte el macro-informe policial que revela tots els detalls sobre dues dècades de corrupció mafiosa del PP a Balears.



Per exemple, entre els polítics rellevants del PP als quals el Grup de Blanqueig de la UDEF acusa de nous delictes –a més del president del partit a Palma, Rodríguez Barberá, veritable capo dei capi de la trama– figuren notoris dirigents populars, com l'alcaldessa de Palma del 2003 al 2007, Catalina Cirer Adrover –actualment consellera del Consell de Mallorca pel PP–, l'extinente d'alcalde de Turisme de la ciutat, Álvaro Gijón (avui regidor al Grup Mixt), o els regidors Guillermo Navarro i Irene San Gil, que no ha estat investigada per aquesta nova trama després de l'arribada del jutge Florit a la causa.



De fet, d'ençà que el Grup de Blanqueig va emetre el seu mega-informe sobre l'organització criminal mafiosa del PP Balear, els imputats han aconseguit paralitzar les recerques i impedir tot avenç en les perquisicions sobre aquesta gran trama de corrupció políticopolicial estructural, creant indefensió dels testimonis del cas Cursach i provocant el bloqueig judicial de la causa, segons han revelat a Públic fonts de la recerca que demanen no ser identificades.



En la presentació dels resultats de la recerca, el Grup de Blanqueig de la UDEF va asseverar:

Fragment del final de l'índex de l'nforme del Grup de Blanqueig de la UDEF sobre dues dècades de màfia del PP a les Baleares.

"El present informe obeeix a l'absoluta convicció dels investigadors que els fets que ens han ocupat en els últims anys, causants de les diferents peces separades que s'han anat creant, no podien ser fruit d'una casualitat o d'una actuació puntual, sinó que es correspondria plenament amb l'estructura d'una organització criminal plenament establerta i assentada en el temps".



Una estructura per delinquir que, com es pot veure en el fragment reproduït més amunt comptava fins amb "unitats d'espionatge (SIAP) i repressió (DASI)", així com el que els investigadors denominen "unitats d'elit com a “braç armat” policial de l'organització criminal: Patrulla Verda, GAP, UII". I l'origen del qual situen el 1995, amb l'arribada de Rodríguez Barberá a l'Ajuntament de Palma com a regidor d'Economia i Recursos Humans de l'alcalde Joan Fageda Aubert, en la primera etapa del qual (1991-1995) es va produir el finançament il·legal amb diner negre de la seu del PP, tal com van sentenciar després els tribunals.



La gran trama mafiosa del PP parteix, segons el Grup de Blanqueig de la UDEF, del moment en què pren les regnes el que seria l'autèntic home fort del Partit Popular en Ses Illes: tinent d'alcalde de Palma en dues legislatures; conseller d'Interior en el Govern de Jaume Matas de 2003 a 2007, període en el qual també va ocupar la secretaria general del PP de Balears; diputat al Parlament i senador autonòmic; delegat del Govern a Balears, i etern president del PP de Palma:



"José Mª RODRÍGUEZ s'adona que, per a dur a terme els seus plans delictius, la forma d'accés havia de ser mitjançant l'assalt al poder que li permetés disposar de recursos suficients. L'única forma era accedir a un partit polític (AP/PP), on es pot manejar amb certa habilitat en el desenvolupament dels seus pIanes, conforme a la seva trajectòria professional".

El modus operandi de l'home fort del PP a les Baleares, segons la UDEF.

"La metodologia de funcionament de la maquinària criminal és complexa en la seva senzillesa. El primer que crida l'atenció és que es crea una cultura de fidelització entre l'organització i el “soldat”, incloent-hi a aquest en la mateixa cultura de l'organització i condicionant la mateixa des de posicions molt baixes dins de l'estructura".



"Efectivament, el “soldat” s'erigeix en el centre de totes les mirades de la cúpula i si es vol promocionar en aquesta, serà necessari estructurar l'organització amb càrrec a les necessitats del soldat, al qual cal consultar sovint, informacions, tàctiques i projectes que, per les posicions que ocupa, va coneixent; definint en el temps un "pla de carrera” que permet al “soldat” desenvolupar-se tant en l'organització funcionarial com en l'organització criminal i parasitària, sempre que li convingui a aquesta última".



Perquè en l'exhaustiu informe queda clar que l'estructura del Partit Popular a Balears, sota Rodríguez Barberá, és absolutament mafiosa i els "soldats" actuen com autèntics sicaris sense escrúpols, com es pot llegir en la pàgina 695 de l'ofici dirigit al jutge pel Grup de Blanqueig:

El perfil dels encartats en l'organizacióncriminal mafiosa del PP Balear, segons l'informe del Grup de Blanqueig de la UDEF.

"El perfil dels encartats és el que es detalla al llarg de l'informe, persones sense escrúpols, capaços de vulnerar l'ordenament jurídic de forma constant i permanent en el temps, malgrat les resolucions judicials emeses per l'ordre del contenciós administratiu, amb l'única finalitat de col·locar en els llocs clau a les persones que més interessa a l'organització criminal".



Conclusions: Palma era com el Chicago dels Anys 30



​I les conclusions (a partir del foli 707) no poden més que ratificar una realitat de gairebé un quart de segle en el qual Balears, i sobretot Palma de Mallorca, va semblar estar vivint el Chicago dels anys 30, amb la diferència que el cap no era Al Capone sinó el màxim dirigent del PP a les illes:



"Doncs bé, l'exposat de forma extensa i detallada en el present informe, permet, en primer lloc, concloure que està perfectament demostrada l'existència d'una organització criminal que, de forma premeditada i totalment dolosa, va dissenyar i executar, al llarg del temps, un pla amb la finalitat de controlar il·lícitament l'administració per poder servir-se d'ella i per poder utilitzar els seus poders exorbitants com a instrument essencial de les seves actuacions il·lícites, totalment contràries al Principi de Legalitat i a l'actuació objectiva en pro de l'interès públic".



"Com s'ha exposat, es pretenia i es va aconseguir controlar totalment determinats llocs de l'administració, claus per als seus interessos, perquè actuessin en una pluralitat de fets criminals, amb el nexe comú que aquesta administració i aquests funcionaris, els quals devien obediència i es trobaven controlats per l'organització criminal".

Conclusions principals de l'informe del Grup de Blanqueig de la UDEF sobre l'organizació criminal del PP que va dominar les Baleares durant més de 20 anys.

I no hi ha dubte que el PP va dominar les Balears durant més de 20 anys a través d'una organització criminal, ja que l'informe detalla minuciosament totes les característiques que jurídicament la defineixen com a tal:



"Les característiques principals que s'han detectat i que s'exposaran al llarg del present informe, coincideixen plenament amb el que s'estableix pel que fa a les recerques policials, per la circular de la Fiscalia General de l'Estat 2/2011, en relació amb les organitzacions i grups criminals, sent necessàries almenys 6 de les 10 que estableix l'esmentada circular, si bé en aquest cas es compleixen totes i cadascuna d'elles:

Les deu característiques de l'organització criminal del PP



1°. Existència d'un grup de persones més o menys nombrós.



2n. Repartiment de tasques o de papers entre els membres del grup amb existència de rígides normes de disciplina interna i d'una jerarquia, a vegades extravagant. Sol tenir lloc una situació d'aïllament com a forma de protecció dels capitostos del grup mitjançant la interposició de testaferros, l'autoinculpació dels subordinats en seu judicial o la utilització de persones físiques o jurídiques interposades.



3r. Actuació prolongada en el temps o indefinida.

[...]

​En la recerca que ens ocupa, s'ha pogut determinar que les accions de l'organització s'han produït des de fa, almenys, vint anys, sempre en la mateixa direcció d'assegurament del control sobre l'administració.



4t. Comissió d'actes delictius greus. Es despleguen habitualment tècniques o mètodes complexos d'execució per garantir l'èxit de les activitats delictives. Caldria citar l'ús d'alta tecnologia per a les comunicacions, les destreses financeres en el maneig de fons o diferents formes de relació amb la funció pública.



5è. Actuacions transnacionals o intensa mobilitat territorial dins de l'Estat.



6è. Ús sistemàtic de la violència o de la intimidació greu.



7è. Utilització d'instruments jurídics legals per a crear estructures econòmiques o comercials. És habitual l'ús de qualificats professionals o experts per a garantir l'èxit de les seves activitats delictives.



8è. Activitats de blanqueig de capitals.



9è. Influència sobre càrrecs públics o persones que exerceixin la seva funció en l'esfera política, mitjans de comunicació social, funcionaris de l'Administració Pública, i/o de l'Administració de Justícia o sobre l'activitat econòmica mitjançant la corrupció.



10è. Finalitat primordial d'obtenció continuada de beneficis econòmics o de qualsevol de les diverses formes d'influència política, social o econòmica.



Vaja, que la gran màfia del PP a Balears ho tenia tot. Què fer, doncs, en un cas així? Pels que tenen el veritable poder estava ben clar: desmantellar el Grup de Blanqueig que va elaborar l'informe i tapar les seves conclusions perquè no sortissin a la llum.



I això és exactament el que ha passat: els principals investigadors del cas Cursach han estat apartats de les seves unitats policials; alguns a petició pròpia i altres convidats a marxar abans de ser enviats a altres destinacions. Tota la unitat va ser desmantellada durant l'any passat i l'últim a resistir-se a abandonar, l'inspector cap del Grup de Blanqueig, finalment va tirar la tovallola a la fi d'octubre i va sol·licitar també el canvi de destinació.



Aconseguiran tapar així una de les trames polítiques mafioses més importants de tota la democràcia?



CONTINUARÀ...