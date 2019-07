Bin Laden va ser qui va inventar el sistema indetectable de comunicació conegut com a “bústia morta”. Però els serveis d'espionatge ho han adoptat com a eina de contacte amb els seus informants encoberts, i aquest mètode de transmissió –que no es pot interceptar perquè en realitat no s'envia res– és el que va utilizar el Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI) per comunicar-se amb el seu confident més secret: l'imam de Ripoll, Abdelbaki és Satty, cap del grup de terroristes que van cometre la matança de les Rambles de Barcelona fa dos anys.



Més encara, aquest "correu mort" (com també el denominen els espies) va estar actiu almenys fins a dos mesos abans de l'atemptat de les Rambles –en el qual van morir 13 persones, inclòs el nen de 3 anys Javi Martínez, i més d'un centenar van resultar ferides–, tal com ha pogut verificar Público, que ha aconseguit accés a les captures de pantalla d'aquest compte secret de Gmail: adamperez27177@gmail.com

Codis manuscrits entre les restes d'Alcanar

Els codis d'aquesta "bústia morta" es trobaven en un paper manuscrit, trobat entre les restes del xalet abandonat d'Alcanar (Montsià), a la vora del límit amb el País Valencià, on els terroristes emmagatzemaven gran quantitat d'explosius i va quedar trencat en trossos el 16 d'agost del 2017, esquarterant al propi És Satty i a un dels seus còmplices: Youssef AAlla.



En aquest tros de paper hi havia, al costat de l'adreça de la bústia secreta, el que semblava una contrasenya: PEREJUAN18. I ho era, és clar. Com es va poder comprovar quan –després de sol·licitar els investigadors l'oportú permís a l'autoritat judicial– van accedir a aquest correu electrònic i van extreure la següent informació:

Data de la darrera modificació de la contrasenya de la "bustia morta" utilitzada pel CNI per comunicar-se amb l'imam de Ripoll, Abdelbaki Es Satty.

El sistema de "bústia morta" és impossible d'interceptar, perquè mai es transmeten dades per Internet

I, tal qual sospitaven, hi havia dos esborranys sense enviar. Doncs és així com funciona el sistema de la bústia morta: s'obre un compte nou de correu electrònic a qualsevol plataforma pública –Gmail, Hotmail o la que es vulgui– però no es fa servir mai per enviar o rebre missatges, sinó que qui coneix les claus d'usuari i contrasenya es limiten a escriure esborranys i deixar-los allí pendents de ser enviats. El seu interlocutor accedeix després al compte i pot veure l'escrit, responent pel mateix mètode.

Com mai hi ha transmissió de dades a la xarxa, aquest sistema és impossible d'interceptar, doncs no es registra cap senyal a internet d'aquesta activitat, excepte per qui conegui per endavant que aquest usuari –sempre identificat amb noms anodins– és d'interès, i a més compti amb el password triat per qui el va crear; codi que no està registrat ni tan sols per l'administrador del servidor de correu.



No només això, sinó que també es pot afegir una segona capa de protecció amb la verificació en dues passes, la qual envia un codi d'un únic ús al telèfon preestablert per a que s'introdueixi cada vegada que s'iniciï sessió. D'aquesta manera, encara que algú aconseguís robar la contrasenya no aconseguiria accedir al compte tret que també s'hagués fet amb el mòbil corresponent.

En tot cas, els investigadors policials van comprovar que adamperez27177@gmail.com era un correu electrònic sense dades personals associades. L'última modificació de la seva contrasenya es va fer el 14 de març del 2017, i tenia totes les característiques de la tècnica de la “bústia morta”, utilitzada en el món de l'espionatge i de la qual també es fan ressò a diversos manuals terroristes d'Al-Qaeda accessibles a Internet:

Els dos esborranys de la "bústia morta" d'És Satty

Captura de pantalla dels dos esborranys a la "bústia morta" d'Es Satty, en els que el controlador del CNI li demana que informi.

Com es pot apreciar a la imatge que encapçala aquest article, una persona en perfecte castellà, el 24 de maig del 2017, va escriure:



"VEO QUE HAS PODIDO ENTRAR, NO TIENES MAS QUE DEJAR ESCRITO UN MENSAJE COMO ESTE COMO BORRADOR Y YO LO LEERÉ. YA PUEDES EMPEZAR A ESCRIBIR COSAS. GRACIAS AMIGO".



Posteriorment, el 19 de juny deL 2017, aquesta mateixa persona escriu:



"NO TIENES NADA QUE ESCRIBIRME O ES QUE NO PUEDES HACERLO. HOY ES LUNES 19 DE JUNIO”.

Els investigadors que descobreixen aquests missatges no tenen cap dubte que el controlador (al CNI) d'És Satty havia creat un correu electrònic per a comunicar-se amb ell, on l'imam de Ripoll pogués deixar-li les informacions que aconseguís. En el correu del 24 de maig el controlador observa com És Satty ja ha entrat en el correu, li dóna una espècie de benvinguda, i li indica que el que li vulgui explicar ho escrigui a la carpeta de “esborranys”. Després, el 19 de juny, el controlador, davant l'absència d'informacions del seu confident, li pregunta si no li ha escrit res perquè no ha pogut o perquè no tenia res que explicar-li.



Però el veritablement rellevant és que aquest darrer correu, el del 19 de juny, és de menys de dos mesos abans dels atemptats de Barcelona i Cambrils, quan la cèl·lula gihadista de Ripoll ja havia iniciat els preparatius per cometre accions terroristes, tant en la recerca d'objectius com en l'adquisició dels mitjans que utilitzarien en els atemptats.

Younes i Aalla van estar "mesos" fabricant bombes

De fet, en els interrogatoris de l'únic supervivent de la gran deflagració d'Alcanar (Mohamed Houli Chemlal), que consten en el sumari de la recerca –al qual Público també ha tingut accés–, aquest afirma que Younes Abouyaaqoub –l'assassí de les Rambles– i Aalla portaven “mesos” fabricant allí explosius (folis 188 i 189):



2.- Mohamed HICHAMY, junto con Younes ABOUYAAQOUB y Youseef AALLA fabricaban explosivos. Según la declaración de Mohamed HOULI CHEMLAL, en concreto confeccionaban bombas de tubo y Mohamed HICHAMY introducía cajas pequeñas de tornillos como metralla.

3.- Mohamed HICHAMY tenía una caja llena de láminas metálicas de diferentes tamaños con diferentes formas geométricas y cortantes para usarlo como metralla en el interior de las furgonetas, hecho que se ha demostrado cierto tras la práctica de la diligencia de entrada y registro de su domicilio (INDICIO A-10)



Però aquest diari ha pogut veure, així mateix, els informes reservats que el CNI ha aportat a l'equip d'investigadors dels atemptats, en els quals s'especifiquen amb tota mena de detalls els viatges que van efectuar aquests mateixos terroristes mig any abans:

El CNI coneixia els plans dels terroristes en els seus viatges

El viatge d'Hichamy i Aalla a Suïssa i Alemanya (Basilea, Freiburg im Breisgau i Zurich) del 18 al 20 de desembre de 2016; així com el de Abouyaaqoub, Aalla i Hichamy a França i Bèlgica (París i Brussel·les) els dies 25 a 28 d'aquest mateix mes, aquesta vegada amb el mateix Audi A-3 (matrícula 9676BHF) que després utilitzarien a l'atemptat de Cambrils:



Informe reservat del servei secret sobre els viatges a Europa, a finals del 2016, de los autors dels atemptats de Barcelona y Cambrils.

Com es pot llegir en aquesta darrera imatge, els agents del CNI van seguir minuciosament tots els moviments, a través de quatre països, dels tres joves que fabricaven els artefactes explosius a Alcanar, no només controlant els seus itineraris i mitjans de transport, sinó fins i tot coneixent prèviament els seus plans:



"El objetivo de este viaje era que Mohamed Hichamy comprase en Freiburg un Subaru Impreza de segunda mano, hecho que finalmente no se produjo”.

És obvi que el CNI sabia el que aquests terroristes pretenien fer –però no ho van arribar a efectuar– perquè estava escoltant el que parlaven entre ells, ja que també és capaç d'assenyalar els números dels telèfons mòbils dels tres i de precisar:



"Al no comprar el automóvil, se ven obligados a buscar un medio de transporte para la vuelta. Así, Mohamed Hichamy contactó con Younes Abouyaaqoub y le solicitó que les reservase el vuelo de regreso (Zurich-Barcelona el 20.12.2016).”

Fan servir l'Audi A3 utilitzat en l'atemptat de Cambrils i utilitzat amb freqüència per membres de la cèl·lula pels seus desplaçaments entre Ripoll i Alcanar

Com és possible que els serveis secrets espanyols estiguin al corrent de tots aquests detalls, incloses les converses entre els terroristes sobre els seus projectes i objectius, però no posés fi a aquestes activitats de preparació dels atemptats? Perquè també coneixien els seus continus trànsits per carretera entre Ripoll, on És Satty pronunciava inflamats sermons islamistes a la mesquita, i Alcanar, on es dedicaven a fabricar els explosius i construir les bombes (la negreta i subratllat són nostres):