Exigeixen la reobertura del camí de ronda entre la platja de Garbet i Colera, tancat des del franquisme

Més de 200 persones s'han concentrat aquest diumenge al migdia a la cala de Port Joan, a Colera (Alt Empordà), per reclamar la reobertura del camí de ronda que connecta el poble amb la platja de Garbet. El pas està bloquejat des de fa més de cinquanta anys, ja que forma part d'una propietat privada que va decidir restringir-hi l'accés. Aquesta situació obliga els vianants a recórrer uns 150 metres per l'aigua, arrapats a les roques, per poder continuar el trajecte.

‼️ Èxit de participació en la mobilització per a reobrir un tram entre la platja de Garbet i el poble de Colera.



Aquesta privatització es remonta al franquisme, quan el propietari del terreny va aprofitar la bona relació amb el règim per construir-hi un embarcador, algunes edificacions i fins i tot una piscina. Entremig de totes aquestes instal·lacions hi havia el camí de ronda, que va quedar tallat i enclotat en una propietat privada.

Farts d'haver de passar per l'aigua per continuar el seu camí, a banda de la perillositat que comporta en cas d'onatge, SOS Costa Brava i IAEDEN-Salvem l'Empordà, al costat d'altres entitats ecologistes, han convocat la protesta d'aquest cap de setmana. L'acció s'emmarca en un conjunt de manifestacions convocades per SOS Costa Brava per exigir la reobertura de camins tradicionals que es troben en mans privades i que estan tancats al públic.

Defensen que el camí és "de domini públic", d'acord amb la Llei de Costes, i exigeixen que els propietaris actuals en permetin l'accés als veïns. Per contra, aquest estiu els propietaris van intentar instal·lar tanques al voltant de tota la finca, restringint encara més l'accés al camí de ronda. Les dues entitats van denunciar les obres perquè asseguren que faltaven els permisos municipals. De moment, han aconseguit aturar aquest projecte, malgrat que la gent que vol anar fins a la cala de Port Joan encara han de fer-ho a través de l'aigua.

Un cop acabada la protesta, alguns manifestants han decidit pujar per l'antic camí per penjar una pancarta i seguir caminant fins a Garbet. Entremig, però, s'han topat amb la Guàrdia Civil, que ha demanat a la gent que sortís dels terrenys i fins i tot ha dut a terme identificacions, tal com han explicat membres de les dues entitats a l'ACN.