Un exsecretari general amb Puigdemont i alcalde del PDeCAT, número dos de Nadal a Universitats

El mateix dia que els set nou consellers del Govern han pres possessió del càrrec, s'han començat a conèixer els noms del sottogoverno que els acompanyarà als seus departaments. De moment, han transcendit els secretaris generals, els números dos de cada conselleria. La majoria ja estaven actualment a la Generalitat, en carteres en mans d'ERC, i segurament el nom més cridaner és el de Joaquim Nin, que ha estat nomenat secretari general de Recerca i Universitats, el departament que encapçala Quim Nadal.

Nin va ser secretari general del Departament de la Presidència amb el Govern de Carles Puigdemont i té una llarga trajectòria política en el món convergent. Alcalde d'Albinyana (Baix Penedès) des del 1999, del 2003 al 2010 va ser diputat de CiU a la Diputació de Tarragona, entre 2011 i 2016 va ser el delegat del Govern -presidit per Mas- a la província de Tarragona i des del 2018 torna a ser diputat a la Diputació de Tarragona. Amb la trencadissa de l'espai post-convergent, Nin va decidir quedar-se al PDeCAT i no passar a Junts.

Nin és alcalde d'Albinyana des del 1999 i ha estat alt càrrec del Govern i diputat provincial durant la seva etapa a CDC

Pel que fa a la resta de noms, tots estan vinculats a ERC, amb històrics del partit, com Oriol Amorós o persones properes al president Aragonès. Amorós deixa la secretaria general d'Interior per ser el nou secretari general del Departament de Drets Socials. Diputat al Parlament durant vuit anys en diverses etapes, Amorós ja havia estat al Govern durant el segon tripartit -com a secretari d'Immigració- i els darrers anys ha estat secretari d'Igualtat, Migracions i Ciutadania (2016-2020), i secretari general de Treball (2020-2021) abans de passar a Interior, fins el nou canvi conegut aquest dimarts.



Josep Maria Vilarrúbia és el nou secretari general del Departament d’Economia i Hisenda, que lidera Natàlia Mas. Fins ara ha estat director general d'Avancçsa inici, al Departament d’Empresa i Treball. Pel que fa a la seva experiència professional, ha estat ajudant d'investigació al National Bureau of Economic Research (NBER); professor associat i ajudant a School of International and Public Affairs (SIPA) de la Universitat de Columbia; professor ajudant al Departament d'Economia de la Universitat de Columbia; economista titulat a la Dirección General Adjunta de Asuntos Internacionales del Banco de España i director d’Estudis Estratègics i Quantitatius al Servei d'Estudis de Banc Sabadell.

Bernat Costas ha estat nomenat secretari general del Departament d’Acció Exterior i Unió Europea, que té com a consellera Meritxell Serret. Va formar part de l'equip de confiança d'Aragonès a Vicepresidència i fins ara ha estat director general de Relacions Institucionals i amb el Parlament del Departament de la Presidència, liderat per Laura Vilagrà.



El relleu d'Amorós a la secretaria general d'Interior l'agafa Tamara Garcia. Des del juny del 2021 fins a l’actualitat ha estat directora de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, al mateix departament, que té com a titular Joan Ignasi Elena. Prèviament, havia estat cap del Gabinet Tècnic del Departament de Justícia i responsable de l’Àrea de la Catalunya Exterior del Departament d’Afers, Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència.

Joan Jaume ha estat nomenat secretari general del Departament de Territori, que té com a nou responsable Juli Fernández. Des de l’any 2016 ha estat president i conseller delegat de l'empresa pública Infraestructures de la Generalitat de Catalunya. També ha treballat al Departament de Presidència i al Departament de Vicepresidència.



Mercè Salvat és la nova número dos del Departament de Salut, que encapçala Manel Balcells. Fins aquest dimarts, era directora general de Protecció Civil, al Departament d'Interior. Anteriorment, havia estat gerent de Governança d'Empreses Pròpies al Servei Català de la Salut (2019-2021); secretària general del Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència (2018-2019); adjunta a la direcció de la FundacióPuntCat (2018); i cap de Gabinet del conseller al Departament de Justícia, entre altres.

Finalment, Jordi Martinoy ha estat nomenat secretari general del Departament de Justícia, Drets i Memòria que liderarà la consellera Gemma Ubasart. Aquesta legislatura ha estat director dels Serveis Territorials d'Interior a Girona i des de 2016 a 2021 ha ocupat el lloc de director dels Serveis Territorials de Justícia a Girona. Des del 2014 fins al 2016 ha estat responsable de l'Assessoria Jurídica de la Regió Policial de Girona del Departament d'Interior. Anteriorment, ha estat delegat territorial del Govern de la Generalitat a Girona (2006-2010).