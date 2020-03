Exteriors destitueix el cap de gabinet de Bosch per assetjament laboral i sexual

El Departament d'Exteriors va destituir el cap de gabinet del conseller Alfred Bosch, Carles Garcias, per un presumpte cas d'assetjament sexual. Segons ha avançat el diari Ara, van optar per destituir-lo quan van ser coneixedors del presumpte assetjament, a finals del mes de gener. Es va descartar la possibilitat de reubicar-lo a un altre lloc de feina arran de la investigació feta per pressions del conseller, Alfred Bosch.



A hores d'ara, expliquen les mateixes fonts, tant el departament com ERC han obert procediments interns per esclarir els fets. En un comunicat, la conselleria explica que la destitució es va fer efectiva al cap de poques setmanes, després de gestionar un "correcte traspàs de funcions". Per la seva banda, ERC també ha emès un text explicant que van iniciar una investigació tan bon punt van conèixer el cas i que s'ha suspès de militància i de tots els càrrecs interns a Garcias.

Segons el departament, es va impulsar una investigació interna després de rebre informacions sobre actituds "masclistes i sexistes" per part del treballador. Com que aquest primer procediment "no va desmentir els fets", continua el comunicat, es va obrir un nou procés intern de forma coordinada amb ERC, que actualment segueix obert. Amb la informació inicial ja es va considerar que els comportaments investigats eren "contraris als valors republicans", motiu pel qual el conseller va destituir el seu cap de gabinet.



Alfred Bosch, en el seu nom i en el de tot el departament, "rebutja i condemna rotundament les actituds masclistes i demana disculpes pel dolor que hagi pogut provocar aquest cas a les persones afectades i el seu entorn". Així mateix, el departament assegura que treballa per evitar qualsevol mena d'actitud masclista o sexista en el lloc de treball, i remarca que "des que van arribar les primeres informacions, s'ha gestionat el cas amb el principal objectiu de no revictimitzar cap persona que pogués estar-hi afectada".



Bosch va provar de recol·locar Garcias

Segons les informacions publicades al diari Ara, Garcias va ser destituït per un cas continuat d'assetjament sexual i laboral a diverses treballadores del departament. El partit va exigir a Bosch que l'acomiadés, després que el conseller provés de recol·locar-lo en un altre àmbit mentre se l'investigava.



Les fonts consultades pel diari afirmen que Garcias protagonitzava un "marcatge constant" a les treballadores, amb comentaris, missatges i insinuacions, que arribaven a ser molt insistents per veure's a soles amb elles. Un any després de l'entrada de Bosch i el seu equip a la Generalitat, les denúncies van començar a arribar al partit, i un intermediari trasllada el relat de les agredides a alts càrrecs com ara el president, Oriol Junqueras, o la secretària general, Marta Rovira. Ambdós opten perquè s'escolti a les víctimes abans de prendre una decisió i aquesta figura comença a entrevistar-se amb les treballadores assetjades, desembocant en una investigació.

Segons les fonts consultades, la recerca interna del partit va saltar-se el conseller Bosch, ja que les treballadores no hi confiaven per la seva estreta relació amb Garcias. Els casos reiterats d'assetjament laboral i assetjament sexual acaben provocant la dimissió de la secretària general del departament, Mercè Salvat, qui, a més, va enviar una carta a Lledoners queixant-se de l'actitud de Bosch per l'encobriment de Carles Garcia. Com que cap de les assetjades s'atrevia a denunciar, és la vice secretària general de Dones d'ERC, Raquel Sans, qui ho fa per detonar l'inici de la investigació interna al partit.



Bosch va aguantar Garcias com a cap de gabinet fins al 24 de gener, quan es consuma el cessament. "Avui acabo una etapa al departament d'Exteriors des d'on he intentat servir el país el millor que he pogut. M'emporto el record i sobretot les amistats que duraran per sempre. Gràcies infinites per l'oportunitat, conseller Alfred Bosch. Seguim!", publcava al twitter Garcias.