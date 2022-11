Extingit l'incendi a la sofrera del polígon de Constantí 

Els Bombers han donat per extingit l'incendi a l'empresa AFEPASA de Constantí (Tarragonès), segons ha informat el cos d'emergències a través de les xarxes socials aquest dimarts. Les lectures amb la càmera tèrmica a la nau han donat negatives i això ha permès aixecar el confinament de la zona afectada. Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Plaseqta i l'ha baixat a fase de prealerta. Els Bombers hi tornaran durant el matí per fer nous controls tèrmics i de qualitat ambiental que permetin donar el foc per extingit.



L'incendi es va declarar cap a primera hora de la tarda del dilluns. Al magatzem afectat hi havia sofre, que en cremar podia generar diòxid de sofre, el que va motivar l'activació d'aquest pla especial d'emergència exterior del sector químic (Plaseqta) i de les dues sirenes de risc químic a la zona del polígon de Constantí.

El succés va obligar a confinar l'aeroport de Reus, la zona compresa entre aquesta infraestructura i les carreteres TV-7211 i C-14 i el polígon on està ubicada la fàbrica afectada. Cap a dos quarts de nou de la nit es va aixecar el confinament a l'aeroport i a la zona entre aquest i les carreteres i es va mantenir al polígon, que s'ha acabat aixecant aquesta matinada.

El risc químic també va obligar a desviar un vol de Ryanair entre Dublín i Reus que havia d'aterrar a les 20:05 hores del dilluns. Per la seva banda, Renfe també va suspendre preventivament la circulació de trens entre Reus i Constantí per l'incendi a l'empresa AFEPASA.



Els Mossos d'Esquadra i la Policia Local de Constantí van acordonar l'accés a la zona de l'incendi i també van restringir el pas al polígon industrial on hi ha la fàbrica d'AFEPASA. Durant la tarda del dilluns, es va mantenir tallat el trànsit a la carretera TP-7225 entre la cruïlla de la C-14 i la C-422, i també la TP-7225 a Reus, entre l'enllaç amb la C-14 i l'enllaç amb la C-422.



Els fets es van produïr poc després de les 14.15 hores. Un foc elèctric va provocar una deflagració a la part de la fàbrica i el posterior incendi a les instal·lacions de la fàbrica de sofre. El foc va generar una columna de fum fosc "que es va dissoldre a l'atmosfera sense cap mena de perill", va assegurar l'empresa en un comunicat.

Dues persones ateses

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va atendre dos agents de la policia local per intoxicació degut a l'incendi al polígon de Constantí. Un dels ferits va ser traslladat a l'hospital Joan XXIII de Tarragona.

Al llarg de la tarda de dilluns, el telèfon d'emergències 112 va rebre més d'un centenar de trucades, la majoria pel so de les sirenes.