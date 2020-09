Un fabricant de bateries elèctriques, disposat a invertir 3.500 milions per substituir Nissan a la Zona Franca

Un fabricant de bateries elèctriques està disposat a invertir 3.500 milions d'euros per reindustrialitzar les plantes de Nissan a la Zona Franca i mantenir la plantilla, segons ha explicat el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, en una entrevista a l'ACN. En paraules de Sánchez Llibre, es tracta d'un projecte "bastant ben elaborat" que també actuaria com a proveïdor de Seat i d'altres plantes del sud d'Europa. El president de Foment afirma que l'empresa interessada a ocupar els terrenys vol instal·lar-se a Catalunya "sí o sí", i podria crear 3.000 llocs de feina directes i 18.000 indirectes. "Si a Catalunya no ve un fabricant de bateries elèctriques, d'aquí a 10 anys pot desaparèixer el sector de l'automòbil", avisa Sánchez Llibre.

Davant la confirmació que Nissan tancaria les plantes a Catalunya i durant les negociacions amb els sindicats, que van acabar amb l'acord que endarrereix el tancament fins al desembre de 2021, la patronal va impulsar la Mesa de l'Automoció, on hi ha representades el 95% de les empreses del sector i on es tracten les iniciatives per intentar ocupar el lloc de la marca nipona. Hi ha diverses ofertes sobre la taula, però la del fabricant de bateries elèctriques és la més avançada.

Tant el Govern de la Generalitat com l'Executiu espanyol estan al corrent de les converses amb el fabricant de bateries, del qual el president de Foment del Treball no vol donar més detalls per motius de confidencialitat de les negociacions. L'oferta s'haurà de negociar a la Mesa per a la reindustrialització de Nissan. Sánchez-Llibre sí que avança que el fabricant de bateries elèctriques actuaria com a proveïdor de Seat, que fa unes setmanes va anunciar una inversió de 5.000 milions d'euros fins al 2025 a la fàbrica de Martorell per fer nous models elèctrics.

De fet, aquesta empresa no és l'única aspirant a rellevar Nissan a partir del 2022, ja que també es treballa perquè s'hi instal·li un fabricant de busos elèctrics o una altra marca automobilística, tot i que en aquests casos les converses es troben en una fase més "incipient". Sánchez Llibre puntualitza que no es tracta de Tesla, amb qui només han tingut un contacte "indirecte". "Tenim alternatives potents i competitives que van en la direcció que quan passi el 2021 puguem aportar projectes industrials importantíssims", assenyala el president de Foment del Treball, que aposta perquè Barcelona continuï sent el "clúster més important de la mobilitat i de l'automoció" de tot l'Estat.

Els principals aspectes que valoren els directius de marques estrangeres, especifica, són les infraestructures i la ubicació de la Zona Franca, propera al port i l'aeroport. Sánchez Llibre es mostra "optimista" perquè el procés d'arribada d'una nova empresa es culmini amb èxit i deixa clar que sense l'acord de fa un mes entre la direcció de la marca nipona i els sindicats no seria possible.

Simpaties del Govern espanyol i la Generalitat

D'altra banda, el president de Foment del Treball considera que hi ha una "oportunitat històrica" per acabar amb el dèficit històric en la inversió en infraestructures a Catalunya i explica que treballa per poder escenificar un principi d'acord entre els governs català i espanyol el pròxim 30 de setembre, en substitució de l'acte previst pel passat 30 d'abril en què també hi havien d'assistir, entre d'altres, el Cercle d'Economia, la Cambra i els sindicats, i que va quedar suspès per la pandèmia.

Segons Sánchez Llibre, el ministre de Transports, José Luis Ábalos, i el conseller de Territori, Damià Calvet, estaven en la direcció de "posar el comptador a zero" i acabar amb el "maltractament" que ha patit Catalunya en aquest àmbit. "Crec que encara ho tenim a l'abast de la mà", indica el president de la patronal, que veu l'Estat "conscient" de la manca d'inversions.

Per contra, el president de Foment critica l'alcaldessa de Barcelona amb relació al pla de mobilitat de Barcelona, qui considera que té "una actitud contrària a tot el que representa el progrés de l'economia de Barcelona" i "maligne al que representa la indústria de l'automòbil" per les polítiques mediambientals i de transformació de la mobilitat que ha impulsat el consistori.