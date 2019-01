FAES va rebre sis milions del Govern de Rajoy durant els anys de les retallades

Els anys de govern del PP presidits per Mariano Rajoy entre 2012 i 2015 van estar marcats per una política de retallades i ajustos en matèria social. Va ser una legislatura difícil per a l'Educació o la Sanitat, però no ho va ser la Fundació per a l'Anàlisi i els Estudis Socials (FAES), el think tank del PP, a la qual l'Executiu va lliurar sis milions d'euros, segons ha avançat el setmanari El Temps.



Aquesta fundació, presidida per l'expresident del Govern espanyol José María Aznar, també va rebre nombroses donacions d'empreses espanyoles. Segons la documentació aportada pel senador de Compromís Carles Mulet, companyies com Mercadona, Google Spain, Acciona, Gas Natural o la Fundació Ramón Areces (El Corte Inglés) van donar entre 25.000 i 100.000 euros; bancs com el Santander, BBVA, Ibercaja o La Caixa van aportar entre 6.000 i 150.000; així com també les constructores ACS, presidida per Florentino Pérez, OHL i Ferrovial, que van col·laborar amb fins a 100.000 euros. Fins i tot institucions com la Generalitat de Catalunya, amb 67.700 euros, la Diputació de Barcelona, ​​amb més de 25.000, o dos ministeris, el d'Afers Exteriors i el Educació i Cultura, van donar suport a la fundació.



Totes elles van contribuir econòmicament al manteniment d'aquest laboratori d'idees del Partit Popular que en plena crisi econòmica, l'any 2012, va rebre 2.966.833 milions d'euros.



Les fundacions vinculades als partits polítics van rebre en l'exercici de 2013 un total de 4.506.852 euros en donacions, dels quals la quarta part, 1,05 milions, van ser per FAES. El 2014, el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport va repartir un total de 1,5 milions d'euros en subvencions i, de nou, la subvenció més quantiosa, dotada amb 758.081 euros, gairebé la meitat del total, va ser per a la del PP.

Més de 26 milions en 10 anys



FAES va rebre de l'Estat més de 26 milions d'euros només entre 2006 i 2015. El 2016 la fundació va decidir desvincular-se formalment del PP i aquesta separació li va impedir seguir accedint a les subvencions dedicades pels ministeris de Cultura i d'Assumptes Exteriors i Cooperació a les fundacions pertanyents a partits polítics. En canvi, FAES pot acceptar donacions anònimes i no està obligada a informar el Tribunal de Comptes de totes aquelles que superin els 25.000 euros.



Aquestes restriccions li compensaven quan obtenia majors sumes de diners públics, abans de l'esclat de la crisi i de la posada en marxa de la política de retallades pressupostàries aplicada a Espanya des de maig de 2010.