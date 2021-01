La família d'Helena Jubany demana una investigació policial sobre la seva mort i proposa que l'assumeixin els Mossos

La família d'Helena Jubany demana que la policia judicial investigui la mort de la jove mataronina l'any 2001 a Sabadell. Ho fa després que aquest divendres han declarat als jutjats de la capital vallesana els tres primers testimonis després de la reobertura del cas. Un cop escoltades les seves versions, l'advocat de la família, Benet Salellas, ha anunciat que presentaran l'escrit amb la petició el proper dilluns, en què també proposaran que de manera prioritària sigui la Unitat Central d'Homicidis dels Mossos d'Esquadra qui assumeixi la investigació, donada la seva especialització en tancar casos encara no resolts. La voluntat és agilitzar els processos per evitar que el cas prescrigui i no es puguin investigar altres persones. L'acusació ha avisat en més d'una ocació que l'assassinat de la jove fa dinou anys es podria tornar a tancar en fals si no s'hi aboquen recursos.



El Jutjat de primera instància número 2 de Sabadell va reobrir el juliol del 2020 les actuacions respecte a un dels investigats per la mort Helena Jubany, que va ser assassinada el 2001. El magistrat va decidir reobrir diligències d'acord amb l'informe de la fiscalia després de les noves proves aportades per la família de la noia assassinada, que a principis de juliol va demanar formalment que es reobrís el cas. La noia va ser trobada morta en un celobert el 2 de desembre del 2001 després d'estar dos dies desapareguda. El cas es va arxivar el 7 d’octubre de 2005. El jutge crida a declarar testimonis, demana documentació a l'empleat d'una farmàcia, el titular d'una línia telefònica i segons els resultats demanarà una altra declaració.

Quatre mesos després de la reobertura, la família d'Helena Jubany va denunciar el novembre del 2020 que encara no s'havia fet cap nou pas als Jutjats de Sabadell. L'acusació particular va acusar de "deixadesa" tant el Jutjat de primera instància número 2 de Sabadell com la Policia Nacional, que actua com a policia judicial en aquest cas. Benet Salellas va considerar "molt greu" que no hi hagi "interès" a l'hora d'investigar un assassinat. En aquest sentit, l'advocat ja va reclamar un relleu en el cos policial designat per investigar el cas per evitar que gairebé dues dècades després torni a "triomfar la impunitat".