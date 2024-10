Famílies vulnerables reben cartes del Govern demanant que retornin diners de prestacions cobrades

Famílies vulnerables estan rebent cartes del Departament de Drets Socials i Inclusió demanant que retornin diners de prestacions cobrades amb imports erronis, segons ha avançat Catalunya Ràdio. Fonts del Departament han confirmat a Públic la problemàtica i han informat que afectaria desenes de famílies que haurien cobrat més prestació de la que els pertocava per un error administratiu de la pròpia Generalitat.

El problema es va detectar durant l'anterior etapa del Govern d'ERC i es van començar a tramitar l'exigència de devolucions, fet que ha comportat molta inquietud i nombroses queixes per part de les famílies vulnerables afectades.

Segons ha pogut saber Públic, la nova consellera de Drets Socials, Mónica Martínez Bravo, va explorar la fórmula per aturar els requeriments provisionalment fins poder estudiar una solució, però aquesta no ha estat possible perquè posava en perill la seguretat jurídica del personal de la conselleria. I és que l'actual marc legislatiu estableix que les administracions estan obligades a reclamar les devolucions quan les detecten.

Segons informa l'ACN, la síndica de Greuges ha obert una actuació d'ofici i apunta a una mala praxi de l'administració. Una de les afectades ha explicat a Catalunya Ràdio que fa unes setmanes va rebre una carta on li demanaven que tornés 4.200 euros de l'ajuda que cobra.