Farmàcies i supermercats s'enfronten al pànic pel coronavirus

Abans que el Govern de Catalunya anunciés mesures més estrictes respecte al coronavirus, els supermercats i farmàcies a Catalunya ja van començar a notar els seus primers pics de venda. De fet, desenes de fotografies d'estants de pasta, paper higiènic o notícies de personal mèdic robant mascaretes de diversos hospitals estatals i catalans van inundar les xarxes socials, fet que va provocar cert alarmisme entre la població. Davant d'una pluja de preguntes on els consumidors es qüestionaven si tindrien menjar o productes de neteja i higiene en els dies vinents, els supermercats han fet una crida a la calma en els darrers tres dies.

Segons ha pogut saber Públic, tant a Condis com a Bonpreu i Esclat han notat un increment de la demanda de productes de primera necessitat i en sec (pasta, arròs, llaunes de conserva, bots de llegums) i d'higiene i drogueria (lleixiu, alcohol, guants, gels desinfectants I paper higiènic). Les dues cadenes asseguren que l'abastiment està assegurat i que els magatzems estan funcionant a ple rendiment. "Abans-d'ahir va haver-hi la bogeria i moltes estanteries es van quedar buides, però no es preveu un desproveïment", detallen fonts de Condis, supermercat que té 566 botigues arreu de Catalunya.



Fa tres dies va començar el pic de compres, però aquesta lògica de consum més compulsiu o preventiu ha fet que s'hagin generat imatges una mica apocalíptiques. Davant d'això, els supermercats insisteixen que tot està sota control. Preveuen que hi haurà més pics de demanda arran del coronavirus, i per això hi ha una acumulació més gran d'estoc dels productes més demandants en aquests últims dies. Des de Bonpreu reiteren que tenen el magatzem preparat perquè hi hagi la mínima repercussió a Bonpreu i Esclat. D'altra banda, les fonts de Condis ha comparat aquest augment de demanda puntual amb altres períodes durant l'any, com ara el Nadal i el consum de torrons o l'estiu la crema solar.

Des d'aquesta cadena afirmen que no hi ha cap establiment que s'hagi buidat més que d'altres, sinó que ha estat un fenomen generalitzat. D'altra banda, apunten que han augmentat les vendes en línia. Encara que no poden proporcionar dades exactes, les dues empreses asseguren que aquest servei ha augmentat en els darrers dies. En el cas dels 120 supermercats Bonpreu, els 57 hipermercats Esclat i les 53 Benzineres EsclatOil, només tenen venda digital en algunes zones de Catalunya (Vallès Oriental, Vallès Occidental i Osona, entre d'altres), no pas a Barcelona, i asseguren que és en aquestes on la venda en línia ha augmentat exponencialment.



En la mateixa línia, fonts de Caprabo i Mercadona han assegurat a l'ACN que a les botigues no hi falta producte i que funcionen amb normalitat. El Consell d'Empreses Distribuïdores d'Alimentació de Catalunya, representant del sector, ha afirmat que garanteix el subministrament de productes als supermercats.



Per intentar calmar el pànic col·lectiu, els grans distribuïdors han tornat a insistir aquest dijous en una crida a la "tranquil·litat" davant de les compres impulsives dels consumidors arran de la pandèmia de coronavirus. En un comunicat, l'Associació d'Empreses de Fabricants i Distribuïdors (AECOC) ha assegurat que s'ha demostrat la "capacitat de seguir cobrint les necessitats" dels consumidors tot i el trencament dels estocs per les compres massives. "Els productes esgotats tornen a estar disponibles als prestatges", afirmen des de l'AECOC.

Les farmàcies fan una crida a la calma

D'altra banda, els farmacèutics també afirmen han notat un increment notable de vendes. Fa dies que van exhaurir les mascaretes, expliquen des de dues farmàcies de barri de Poblenou de Barcelona. Algunes encara poden vendre alcohol desinfectant, perquè tenen laboratori propi. Altres també han exhaurit existències i lamenten no poder servir a les persones que realment necessiten mascaretes per atendre malalts i van de farmàcia en farmàcia per veure si en troben.

Farmàcia del barri de Poblenou de Barcelona/ PÚBLIC

Davant de l'augment de les compres de mascaretes, el Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya i el Departament de Salut reiteren que la mascareta s'ha d'utilitzar en cas que ho indiqui el personal sanitari, si s'està en contacte amb algú que es trobi en situació d'aïllament i es comparteix el mateix espai, si s'és personal del sistema de salut i així ho indica el protocol vigent, entre altres mesures. "La millor manera de prevenir la transmissió del coronavirus SARS-COV-2 és prendre les mesures habituals de prevenció de contagis: rentar-se les mans sovint, utilitzar mocadors d'un sol ús i tapar-se la boca i el nas en tossir o esternudar", insisteixen.