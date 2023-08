Felip VI proposa a Feijóo per formar Govern tot i la impossibilitat d'aconseguir la investidura

Alberto Núñez Feijóo, candidat del Partit Popular, és la proposta del rei Felip VI perquè intenti formar Govern a l'Estat malgrat no tenir opcions per aconseguir la investidura. Ho ha comunicat Francina Armengol, presidenta del Congrés dels Diputats, en una compareixença després de la reunió que ha mantingut amb el cap de l'Estat aquest dimarts a la tarda. El líder del PP ha afirmat, en una roda de premsa anterior, que actualment té 172 suports i que li falten quatre vots per comptar amb una majoria.

La investidura encara no té data. Armengol ha aclarit que el següent pas és parlar amb Feijóo per valorar les diferents opcions perquè es dugui a terme la votació.



(Hi haurà ampliació)