'Feminicidi', 'negacionisme', 'trans': l'IEC incorpora 21 noves paraules al diccionari  

L'Institut d'Estudis Catalans (IEC) ha incorporat 21 noves paraules a la versió digital del Diccionari de la llengua catalana aquest 2022, entre les quals destaquen feminicidi, negacionisme, trans, mínimament, cisgènere i acotxador (sinònim d'aixecador en els castellers).

Les actualitzacions del DIEC són bianuals i tenen com a objectiu adaptar la llengua a nous usos i feminitzar el diccionari. En aquest sentit, l'IEC també ha modificat 640 paraules i ha suprimit cinc termes: cisfòbia (aversió a la cissexualitat o als cissexuals), heterofòbia, encotillat-ada, mamarratxo i mamarratxada.

Les 640 modificacions incorporades inclouen addicions, esmenes i supressions que poden afectar qualsevol informació de l'article del diccionari. Les més destacades són la incorporació de significats en conceptes com aplicació, homofòbia, ibèric, sidral, com una situació de molta confusió, o afer, que a partir d'ara pot ser una relació amorosa. També s'han suprimint definicions discriminatòries, com en l'entrada de la paraula bruixa, on s'ha esborrat la frase "dona lletja i dolenta".

Amb aquesta última actualització, la Secció Filològica també ha acordat afegir 70 locucions, com agafar algú pels collons, importar un rave, estar fins als ous d'algú i rondar pel cap, alentada d'aire, desgràcia personal, dormir fort, tenir estómac, guerra freda o guerra civil, entre moltes altres.

Consulta totes les paraules noves del diccionari Arredonit-ida

Cis

Cisgènere

Feminicidi

Igualat-ada

Labialitzat-ada

Lleument

Metabolitzar

Mínimament

Sobreescalfar

Trans

Transidentitat

Acotxador/a

Arredonir

Desordre

Destinat-ada

Encoixinat

Esser

​Negacionisme

Negacionista

Resilient

Totes aquestes paraules es podran consultar a partir d'ara al Diccionari de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans, com ha explicat Magí Camps, membre de la Secció Filològica (SF) de l'IEC, en la presentació que s'ha fet aquest matí a la Sala Prat de la Riba de l'ens.

Durant la presentació, els responsables de l'IEC han aprofitat l'ocasió per anunciar que al llarg de 2023 l'institut publicarà en línia un nou diccionari, centrat en allò més essencial del treball gramatical i semàntic que comptarà amb 30.000 entrades. "Que el diccionari ens ajudi a entendre les paraules i a escriure millor", ha comentat la secretària de la secció Filològica del IEC, Mercè Llorente, durant la roda de premsa.

Així, el diccionari, que actualment es troba en un procés de revisió, aportarà informació detallada sobre usos transitius i intransitius d'un verb, pronominals, masculins i femenins i informació ampliada respecte el que es pot veure al diccionari més popular.