Què fer aquest cap de setmana a Catalunya? 

Ben entrada la tardor, i a l'espera de celebrar la Castanyada, el país comença a deixar enrere les festes majors d'estiu per donar pas a propostes culturals en espais coberts, però també a l'aire lliure per aprofitar la fresca abans de l'arribada del fred hivernal. Viure el Concurs de Castells de Tarragona, tornar a Sant Miquel del Fai després d'uns mesos tancat o un recorregut urbà per descobrir el vincle entre Picasso i el front marítim barceloní són algunes de les propostes per fer aquest cap de setmana.

'Viu Montjuïc'

Viu Montjuïc torna aquest cap de setmana amb activitats culturals i de lleure per a tots els públics. La programació està centrada en tres eixos: Recordar Montjuïc, amb activitats i itineraris sobre memòria històrica; Descobrir Montjuïc, per donar a conèixer el parc; i Viure Montjuïc, per enfortir els vincles entre el veïnat i els visitants del parc. Enguany el programa s'afegeix a la celebració dels 25è aniversari del Jardí Botànic. Entre les activitats destacades hi ha el concert de descoberta de quatre noves bandes al CaixaForum, les actuacions del Montjuïc Dansat, deu itineraris culturals i naturalístics i una marató d'activitats i concerts familiars als Jardins Joan Brossa.

La Festa dels Bolets de Berga

Coincidint amb l'inici de la temporada boletaire, Berga celebra aquest diuemnge la Festa dels Bolets al Pla de Puigventós (Castellar del Riu). Enguany, l'aplec boletaire inclourà l'esmorzar popular, el Concurs Infantil de Boletaires, el Concurs de Dibuix Infantil, el 66è Concurs de Boletaires i una mostra de productes artesanals i agroalimentaris relacionats amb el món boletaire. Els actes es completaran amb una audició de sardanes i la cremada de la falla.

La cloenda de la Festa dels Bolets es farà a la plaça de la Creu, on hi haurà una audició de sardanes a càrrec de la Cobla Pirineu i, posteriorment, hi haurà un pilar d'honor a càrrec dels Castellers de Berga i es durà a terme la cremada de la falla que anirà precedida d'un espectacle pirotècnic.



Festa de la bicicleta

Diumenge Barcelona s'omplirà de bicicletes amb motiu de la Festa de la Bicicleta, una jornada plena d'activitats, sostenibilitat i bon rotllo. El dia començarà amb la tradicional bicicletada, que recorrerà 12 quilòmetres pels carrers més icònics de la ciutat, començant en el carrer d'Aragó fins al passeig de Lluís Companys amb tots els carrers tallats. En arribar a Lluís Companys, hi haurà circuits i tallers interactius per a petits i grans.



Swab Barcelona 2024

Les darreres tendències de l'art contemporani coincidiran al Pavelló Tèxtil de Fira de Barcelona pel Swab Barcelona, que celebra aquest dijous, i durant tot el cap de setmana, la dissetena edició, amb la mirada posada a l'Àsia Oriental. Aquest any l'esdeveniment reuneix 70 galeries 70 galeries de 21 països.

Un altre dels programes més destacables és Perhutana, un projecte del col·lectiu d'Indonèsia Jatiwangi art Factory iniciat a la passada Documenta 15, que proposa la creació d'un extens bosc de propietat col·lectiva com a alternativa a la visió tecnocèntrica dels plans de desenvolupament.



Concurs de Castells de Tarragona

Diumenge és dia de castells a Tarragona, que acull una nova edició del Concurs de Castells, que reuneix les principals colles castelleres del país, com els Castellers de Vilafranca, la Colla Vella dels Xiquets de Valls, la Colla Joves Xiquets de Valls y la Colla Jove Xiquets de Tarragona. Les entrades ja estan pràcticament exhaurides, però es podrà seguir des del sofà de casa per TV3 o la Xarxa, així com les televisions locals.

Imatge del concurs de castells del 2022. — Jordi Borràs / ACN

Torna a Sant Miquel del Fai

Sant Miquel del Fai tornarà a obrir al públic aquest dissabte i diumenge després d'un llarg periple d'entrebancs per fer visitable l'espai. Per tant, aquest cap de setmana és un bon moment per redescobrir-lo. Estarà obert tots els caps de setmana i festius amb entrada gratuïta prèvia reserva al web. La darrera actuació ha permès assegurar els talussos afectats, tot i que els treballs continuaran encara alguns mesos i es compatibilitzaran amb l'obertura al públic de l'espai.



L'entorn de Sant Miquel del Fai. — Albert Segura / ACN

L'exposició urbana 'Picasso i el port. 1895-1904'

Fins al 28 de febrer podràs visitar l'exposició urbana Picasso i el port. 1895-1904, un iniciativa del Museu Picasso de Barcelona i el Port Vell que reivindica la vinculació de l'artista amb el front marítim barceloní amb un recorregut portuari amb plafons de gran mida. Sis mòduls ubicats en diferents punts a l'aire lliure ofereixen 14 fotografies d'obres de Picasso i 40 instantànies històriques, en un diàleg amb les infraestructures actuals.

La iniciativa arrenca amb una primera instal·lació que recorda quan la família Ruiz Picasso arriba a Barcelona i s'instal·la en un edifici a tocar del port. Les platges i l'entorn marítim són les primeres localitzacions que apareixen en els dibuixos del jove Picasso.

#AtencióPicassians 📢



Avui ens trobem al @PortdeBarcelona per la inauguració de ‘Picasso i el Port. 1895-1904’.



És una exposició urbana i gratuïta, distribuïda en sis punts del Port Vell de Barcelona. Seguiu el fil! 👇 pic.twitter.com/UVKOuG5L0y — Museu Picasso Barcelona (@museupicasso) September 30, 2024

Vosaltres, les bruixes, al TNC

La Sala Petita del TNC acull fins al 3 de novembre l'obra de teatre documental Vosaltres, les bruixes, un muntatge que es basa en documents històrics sobre processos judicials contra bruixes a Catalunya els segles XV i XVI i més en concret al Pallars i a Andorra. L'obra està protagonitzada per Mònica Almirall Batet, Lurdes Barba, Queralt Casasayas, Mia Esteve, Montse Esteve i Tai Fati.



La Fira de la Galeta de Camprodon

Camprodon (Ripollès) celebra aquest cap de setmana la sisena edició de la Fira de la Galeta, un esdeveniment gastronòmic que aplegarà molts productors de galetes catalans i que serà una ocasió pels amants dels dolços de tastar i adquirir les famoses galetes de Camprodon o d'altres indrets de les comarques gironines. Hi haurà un mercat de productors de galetes artesanes a la Plaça de la Vila i els més petits tindran a la seva disposició l'espai anomenat "El Petit Galeter" on s'organitzaran jocs i tallers creatius relacionats amb la gastronomia galetera.