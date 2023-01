Què fer aquest cap de setmana a Catalunya?

Amb l'arribada dels Reis Mags d'Orient s'acaba l'època de les festes de Nadal. S'acaben les vacances i toca tornar a l'escola i a la feina. Però per aquells que volen apurar fins l'últim moment, encara queden dos dies lliures fins per gaudir de festes i tradicions més o menys nadalenques. Tot i que els nens segur que volen jugar amb les seves noves joguines, aquí us deixem una llista dels millors plans per sort de casa aquest primer cap de setmana sencer de l'any!

'El Petit Príncep' a Ulldecona (Tarragona)

Per a petits i grans, la 19a temporada de Dissabtes de Teatre organitzada per la Xarxa d'Ulldecona porten al poble el conegut espectacle El Petit Príncep, ara en un format més artístic i ballarí, representat per la companyia N.S. Dansa. L'obra serà representada el dissabte 7 de gener a les 6 de la tarda i està basada en el conte homònim escrit per Antoine de Saint-Exupery. En aquesta funció descobrireu com, a vegades, malgrat ser petits, podem tenir grans somnis per canviar el món i tenim la capacitat d'estimar el nostre entorn i ensenyar els altres a cuidar-lo.

Quina amb pernilada a Canet d'Adri (Girona)

L'última Quina del Nadal a Canet d'Adri porta la festa grossa al poble del Gironès. El municipi porta celebrant Quines des del 18 de desembre, i aquest dissabte a les 6 de la tarda té lloc l'especial Quina amb pernilada, on el premi, a més de les tradicionals paneres amb lots de productes locals, inclouran també pernils. Per tots aquells que vulguin passar una estona jugant al tradicional joc de la Quina, ja ho sabeu, animeu-vos-hi!

Caminada Crematorrons a Cervera (Lleida)

Després de molts menjars copiosos durant les festes de Nadal toca fer baixar els torrons, i al Centre Excursionista de la Segarra ho tenen molt clar. Per això, aquest diumenge a les 8 del matí hi ha organitzada la Caminada Crematorrons, un recorregut de 20 quilòmetres entre Cervera, Suró i Llorac, amb un desnivell positiu de 600 metres. La sortida serà des de la Plaça Santa Anna de Cervera, i l'associació ha organitzat un servei d'autocar per la tornada. No us deixeu espantar pels números, és apta per a tothom!

'Maija Isola' a Llorenç del Penedès (Tarragona)

En el marc del cicle El Documental del Mes el poble de Llorenç del Penedès projectarà el documental Maija Isola, una artista finlandesa que va revolucionar el món del disseny tèxtil durant els anys 50 i 60 amb uns estampats florals. En aquesta interessant cinta, la cineasta Leena Kilpeläinen reconstrueix la increïble vida de Maija Isola a través d'un material d'arxiu extraordinari amb fotografies, dibuixos, diaris personals, postals i seqüències d'animació.

Concert de l'Orquestra Simfònica del Vallès a Vic (Barcelona)

El Teatre Atlàntida de Vic acull, aquest diumenge a les 6 de la tarda, el tradicional concert de Cap d'Any de l'Orquestra Simfònica del Vallès. Aquest certamen s'ha consolidat com a una cita ineludible per als aficionats a la música i al repertori característic d'aquesta data, inspirat en els mítics concerts vienesos. La direcció del recital anirà a càrrec del director Xavier Puig, i comptarà amb la invervenció de la soprano Sara Bañeras.

Concert de Soul a Cambrils (Tarragona)

Ben a la vora del Port de Cambrils hi ha el Teatre del Casal de La Mar de Jazz, que aquest dissabte rep la visita del grup Anthus Quintet en el primer concert de l'any. El combinat presentarà L.O.V.E!, un homenatge a l'estrella universal Nat King Cole, a través d'arranjaments propis amb tocs de swing, latin jazz i balades fascinants.